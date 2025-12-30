115年南投縣送健康至社區開跑！街頭巷弄篩檢真方便

【記者 謝雅情／南投 報導】南投縣衛生局為守護鄉親健康，明(115)年將在13鄉鎮市及偏遠社區辦理47場整合式健康篩檢活動，讓民眾無須勞途奔波到醫院就能健檢，今年預防保健癌症篩檢項目新增胃癌【糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌服務】，對象為45-74歲民眾，未曾參與國健署碳13尿素吹氣法或113-114年糞便抗原試辦之民眾，終身一次，首場社區整合式健康篩檢活動於明(115)年1月3日在南投市新豐國小開跑。

根據衛生福利部公布的最新資料顯示，每4分2秒就有1人罹癌!每年約有5萬3千餘人罹癌病逝，衛生局為照護縣民健康，115年將持續提供7大項一站式健康檢查服務，內容包含：成人預防保健及B、C型肝炎篩檢之外，更包含5項癌症篩檢(子宮頸癌、乳癌、大腸癌、口腔癌及胃癌)，115年更加碼服務-針對設籍南投縣75歲以上長者提供糞便潛血檢查補助，且針對40-44歲具大腸癌家族史及45-74歲糞便潛血檢查疑似異常之民眾提供無痛大腸鏡檢查之補助，整體加值服務替民眾省下荷包超過數千元。

衛生局長陳南松表示，南投縣幅員廣大，醫療資源分佈不均，偏遠及醫療較為貧瘠之鄉鎮民眾，常因交通不便未能早期篩檢，導致無法把握就醫黃金時間，為了偏鄉民眾健康，每年將在無醫村巡迴辦理整合式健康篩檢，減少就醫往返舟車勞頓的辛勞，極力將各項預防保健及疾病預防活動，推展至全縣13鄉鎮市的各個角落，於假日辦理大型整合性篩檢活動，方便縣民，免請假，就近接受各項免費健康檢查。

陳局長再次呼籲：「民眾平日除攝取均衡飲食、養成規律運動外，一定要定期接受健康篩檢。透過早期篩檢、早期發現、早期治療，降低各種癌症及慢性病的發生率及死亡率。請符合年齡條件的鄉親踴躍參加篩檢。」。相關訊息及後續場次可洽當地衛生所或至衛生局網站查詢 (查詢路徑：首頁(網址:http://www.ntshb.gov.tw/)/業務專區/健康促進/整合式健康篩檢)。（照片記者謝雅情翻攝）