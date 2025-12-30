115年南投縣送健康至社區開跑 街頭巷弄篩檢

南投縣衛生局為守護鄉親健康，明年將在十三鄉鎮市及偏遠社區辦理四十七場整合式健康篩檢活動，讓民眾無須勞途奔波到醫院就能健檢，今年預防保健癌症篩檢項目新增胃癌糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌服務，對象為四十五～七十四歲民眾，未曾參與國健署碳十三尿素吹氣法或一一三～一一四年糞便抗原試辦之民眾，終身一次，首場社區整合式健康篩檢活動於明（一一五）年一月三日在南投市新豐國小開跑。

衛生局一一五年將持續提供七大項一站式健康檢查服務，內容包含：成人預防保健及B、C型肝炎篩檢外，更包含子宮頸癌、乳癌、大腸癌、口腔癌及胃癌篩檢，並加碼服務七十五歲以上長者提供糞便潛血檢查補助，且針對四十～四十四歲具大腸癌家族史及四十五～七十四歲糞便潛血檢查。