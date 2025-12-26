115年合歡山雪季公告事項

一一五年合歡山雪季交通管制自一一五年一月一日起至三月一日止，為期六十天。其中農曆春節連續假期久天（2/14~2/22），以及星期例假日一一五年一月一日(元旦)、一月三日~四日、一月十日~十一日、一月十七日~十八日、一月二十四日~二十五日、一月三十一日~二月一日、二月七日~八日、二月二十七日~三月一日，為重點實施交通疏導管制措施期間，實施路段自臺14甲線大禹嶺至合歡山遊客服務中心、以及翠峰至合歡山遊客服務中心路段。

近日已有路面結冰跡象，如遇下（積）雪時將實施交通管制，若未下（積）雪時則實施交通疏導；

南投縣風景區管理所指出，雪季期間本縣將視實際情形進行預警性封閉管制路段，相關訊息將於每日下午三時前發佈；若有路面結冰或積雪時，將自下午五時至翌日上午七時實施預警性封閉管制，除公務車及剷雪車可通行外，禁止各類車輛通行；臺十四甲線昆陽至合歡山遊客服務中心路段因路面易結冰，為保障用路人安全，道路兩側禁止停車，以維持交通順暢及安全。

請遊客出行前利用公路局省道即時路況系統（ https://168.thb.gov.tw ）、手機下載「幸福公路APP」，或撥打公路局用路人服務中心免費電話0800-231-035查詢最新路況，行程中注意道路兩側資訊看板(CMS)所顯示之交通管制訊息。

南投縣政府呼籲遊客前往合歡山欣賞雪景前，務必留意雪季交通管制資訊，衡量自身健康狀況及車況，備妥保暖物品保持充足睡眠，避免高山症或因精神狀況不濟發生憾事。相關賞雪注意事項、雪鏈參考售價及拆裝注意事項已公佈於南投縣風景區管理所官網，請於行前詳細閱讀；另因山區水源有限且維護人員較少，請遊客共同尊無痕高山措施，將垃圾自行帶下山避免資源浪費。