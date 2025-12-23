115年國家公費疫苗新政策 3箭齊發保障國人健康

疾病管制署今天(23日)召開例行記者會時表示，為了使我國疫苗政策持續與國際接軌並更臻完備，明年將實行3項公費疫苗新政策，包括成人肺炎鏈球菌疫苗升級、長輩流感疫苗升級及調升疫苗接種處置費，另外，兒童輪狀病毒疫苗已獲行政院同意納入公費項目，預計於116年實施。

疾管署長羅一鈞說明，明年新制有三項新政策，包括成人肺炎鏈球菌疫苗升級、長輩流感疫苗升級及調升疫苗接種處置費，首先是新型肺鏈疫苗，保護力更好、涵蓋也更廣泛，且打一劑就可以完整保護，另外在長者的部分，市面上有佐劑疫苗、高劑量疫苗等，預計在明年秋冬採購20萬劑，優先提供給長照與安養機構的長輩來接種，最後則是長年為皆為100元接種處置費，已無法反映現今有形和無形成本的增加，因此將調升接種處置費為6歲以下幼兒每劑200元、一般民眾每劑150元。

疾管署發言人林明誠表示，國內秋季流感為10年最高加上疫苗打氣旺，年底罕見出現流感還在低點尚未上升，但高峰的預期還是在農曆春節前後，今年疫情走勢較為特殊，升溫速度沒有往年快速，但現階段雖仍處於低點，卻已接近流行閾值下緣，目前第51週類流感門急診就診計83,851人次，與前一週相當，另上週新增16例流感併發重症病例及6例死亡。

疾管署強調疫苗接種是預防傳染病最有效的方法之一，此次新政策推出皆參考國際經驗，具實證基礎、成本效益且符合實務需求，以全面增進接種服務品質，維護國人健康，也呼籲符合各項公費資格的民眾踴躍接種，提升自身免疫保護力，減少傳染病威脅。