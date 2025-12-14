115年國軍形象月曆重磅登場 青報臉書今限量抽獎
記者謝承宏／綜合報導
國防部公布115年「國軍形象月曆」資訊，遴選近年完成接（換）裝先進武器裝備及部隊，由青年日報採訪團隊走遍臺灣各部隊駐地，不畏風浪搭乘快艇出海實地取景，民眾透過各月份主題，可一睹國軍精銳部隊的英雄身影。青報臉書今日上午9時將推出限量抽獎活動，民眾只要完成按讚、追蹤及分享等指定步驟，就有機會獲得月曆，歡迎關注臉書貼文資訊。
115年「國軍形象月曆」由青報團隊負責主題拍攝及美術設計，12個月份規劃包括「鋼鐵先鋒」、「海疆衛士」、「凌空戰隼」、「迅捷轟雷」、「反艦雄風」、「利刃破甲」、「防衛韌性」、「智控監偵」、「特戰尖兵」、「勇展鷹翼」、「長風破浪」、「防空精銳」等主題，結合新式武器裝備插圖，呈現國軍「新訓練、新思維、新裝備、新科技」的里程碑。
其中，除了甫完成換裝的陸軍裝甲584旅M1A2T戰車入鏡，拍攝團隊特別選擇部隊訓練收操後，伴隨日落夕陽美景，拍攝官兵與地表最強戰車的剪影，象徵陸軍裝甲迎接新世代戰力，也有月份納入雷虎特技小組換裝「勇鷹」後的空中飛行視角，展現戰力與訓練成果，兼具視覺特色與收藏性。
此外，青報臉書今日上午9時將推出限量抽獎活動，民眾只要追蹤「青年日報」臉書粉絲專頁、在指定貼文按讚並分享（設為公開），再留言「我要月曆」即可參加；每人限1次中獎機會，重複留言仍以1計算。活動自即日起至17日中午12時截止，並於18日下午2時，在原貼文留言處公布抽獎結果。
國防部公布115年「國軍形象月曆」資訊，展現建軍備戰成果。（國防部提供）
月曆收藏雷虎特技小組換裝「勇鷹」後的空中飛行視角，展現戰力與訓練成果，兼具視覺特色與收藏性。（國防部提供）
甫完成換裝的陸軍裝甲584旅M1A2T戰車入鏡，拍攝團隊選擇部隊訓練收操後，伴隨日落夕陽美景，拍攝官兵與地表最強戰車的剪影。（國防部提供）
以《民國115年國軍形象月曆》為核心設計，精選十二款代表性軍武，打造專屬「十二月曆鑰匙圈系列」。（取自青文創臉書）
