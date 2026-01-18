115年圖書館學生志工召募開始了歡迎國中以上學生踴躍報名參加

為了推廣書香滿南投的願景，南投縣政府文化局圖書館致力於閱讀氛圍的營造和閱讀活動辦理，常遭遇人力不足的困境。因此，文化局圖書館非常期待在學之學生加入志工行列，利用空閒的時間投入圖書館服務，共同協助圖書館提供優質的服務及辦理各項閱讀推廣活動，希望透過服務的過程增進自我了解和自我肯定，秉持「取之於社會，用之於社會」來回饋社會，為社會盡一份心力。

本年度圖書館學生志工召募期間為一一五年二月一日起至一一五年六月三十日止，歡迎國中以上之學生，對圖書館服務有熱忱者，填妥報名表繳交至文化局圖書館 (南投市中興路669號)2樓服務台。召募簡章請至文化局網站( www.nthcc.gov.tw )下載或以電話洽詢圖書館廖小姐(電話2221619轉201)。