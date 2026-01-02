115年地熱躉購費率維持階梯式 增次世代分類破8.5元

（中央社記者曾智怡台北2日電）經濟部今天公告「中華民國115年度再生能源電能躉購費率及其計算公式」，地熱方面考量國內商業模式仍在發展初期，因此維持「前高後低」階梯式躉購費率，並新增次世代分類，費率每度新台幣8.5522元，為所有種類最高。

經濟部能源署透過新聞稿說明，115年度躉購費率的獎勵及配套措施重點在於延續再生能源發展量能，並依實務發展情形新增及調整部分機制，以擴大再生能源設置誘因，例如針對太陽光電，新增汰舊換新機制。

另外，針對傳統型地熱發電設備，考量國內商業模式仍處於發展初期，為確保業者資金調度穩定性，不同於草案取消「前高後低」費率，本次決議維持階梯式躉購費率機制。

根據公告內容，太陽光電方面，115年度費率全年維持114年度第二期水準。風力發電部分，不及30瓩陸域風電，躉購費率每度7.4110元；30瓩以上陸域風電，躉購費率每度2.1299元。

至於生質能發電，沼氣（有厭氧消化設備），躉購費率每度7.0192元；固態生質燃料及國內農業剩餘資源，躉購費率每度5.1580元；其他分類躉購費率每度2.8066元。廢棄物發電部分，一般及一般事業廢棄物分類，躉購費率每度3.7263元。

小水力發電方面，1瓩以上不及100瓩、100瓩以上不及500瓩、500瓩以上不及2萬瓩，躉購費率分別為每度4.9548元、4.8936元及4.2285元。此外，海洋能發電，躉購費率每度7.3200元。

地熱發電部分，傳統型不及5000瓩，躉購費率每度5.8615元、5000瓩以上，每度4.9242元；新增次世代分類，躉購費率每度8.5522元。能源署官員表示，次世代指的是「深層地熱」，也是政府推動方向，適用對象為需經中央主管機關於開發許可審查認定鑽井深度超過3000公尺，且使用次世代地熱技術者。

經濟部表示，審議期間外界關切議題包括浮動式離岸風電躉購分類、傳統型地熱躉購容量級距分界、廢棄物躉購類別及費率合宜性等意見，審定會均依躉購費率審定原則及整體政策考量，以具公信力成本資料進行討論，後續將持續蒐集相關資訊，並視市場及技術發展情形滾動檢討調整。（編輯：林淑媛）1150102