115年多項考選新措施啟動 持續精進考選制度與數位服務

考選部自115年起將實施14項考選新措施，持續精進國家考選制度與數位服務。新措施涵蓋多項國家考試制度調整，包括修正應考資格、調整應試科目內容，以及推動考試數位化與報名繳費服務優化等，以回應社會發展與用人需求。

在公務人員考試方面，高等考試一、二、三級考試將修正應考資格所採認英語檢定測驗種類及條件，並調減高考三級教育行政等17類科，以及普通考試僑務行政等5類科的應試專業科目。關務特考三等考試同步修正應考資格英語檢定測驗種類與條件，並調減各科別的應試專業科目。

廣告 廣告

移民特考部分，將增設考試組別，並修正二等與三等考試應考資格所需之英語檢定測驗種類及條件，同時調減與修正應試專業科目，並刪除原有身高限制的體格檢查項目規定，以提升制度合理性與多元性。另在專業證照考試方面，社會工作師考試將調減應試科目。

此外，驗光人員考試、第三次護理師考試，以及司法官與律師考試第二試，將由傳統紙筆測驗改採電腦化測驗，強化考試效率與作業品質。

在行政與服務面向上，考選部也將調整國家考試報名費收費標準，並新增國家考試網路報名多元繳款方式，導入臺灣PAY行動支付服務，同時推動國家考試電子計算器等新措施，提升應考人報考便利性。

考選部表示，各項考選新措施及其具體內容已彙整於相關資料表，應考人可至考選部全球資訊網「國家考試介紹」項下「考選新措施」專區查詢相關資訊。

­