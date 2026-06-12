115年大學個人申請入學放榜 國立臺東女中共有69人錄取公立大學

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∆國立臺東女中表示，今年報考學測人數共256人，截至目前已有174人錄取大學。（圖／記者陳志強 攝）

【互傳媒／記者 陳志強／台東 報導】國立臺東女中的學生，115年共有69人錄取公立大學，其中臺灣大學3人，分別為：楊○淇透過繁星上榜國立臺灣大學社會學系，李○霓透過繁星上榜國立臺灣大學政治學系國際關係組，以及蘇○言藉由個人申請錄取國立臺灣大學歷史學系。

醫藥相關科系共有6人上榜，錄取臺北醫學大學的學生就有4位：林○○瑄、戴○佳兩位同學以繁星管道上榜臺北醫學大學醫學系，邱○○妤則是透過個人申請錄取臺北醫學大學醫學系，還有林○緹以個人申請錄取臺北醫學大學藥學系校學組。黃○○以個人申請方式錄取高雄醫學大學醫學系，陳○也是透過個人申請錄取馬偕醫學大學醫學系。

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除了臺大與醫藥相關科系外，錄取清、交、成、政等重點大學的學生共有6位：吳○穎以繁星錄取國立清華大學電機工程學系，李○毓以繁星錄取國立陽明交通大學工業工程與管理學系，李○○穎以個人申請錄取國立陽明交通大學供電工程學系，蔡○蓁透過繁星上榜國立成功大學地球科學系，劉○綺繁星上榜國立政治大學地政學系土地測量與資訊組，蘇○榆以繁星上榜國立政治大學日本語文學系。

另外錄取中字輩學校的學生也不在少數，共有7人：陳○蓉透過繁星錄取國立中央大學企業管理學系，莊○捷透過繁星錄取國立中興大學物理學系光電物理組，莊○溱以個人申請上榜國立中興大學化學工程學系，王○晴以個人申請上榜國立中興大學森林學系林學組，蕭○齡個人申請上榜國立中興大學興翼招生E組，莊○瑅透過繁星錄取國立中正大學企業管理學系，丁○芯個人申請上榜國立中山大學社會學系。錄取師範及教育大學者則有12人，其中李○晴以繁星管道錄取國立臺灣師範大學公民教育與活動領導學系。

至於美術班的表現，透過繁星推薦、個人申請、特殊選材等管道，升學成績亮眼，國立大學藝術相關科系就有12位。其中張○育錄取國立臺灣藝術大學雕塑學系，陽○鈺錄取國立臺灣藝術大學視覺傳達設計學系，高○諾錄取國立臺北藝術大學視覺藝術系，張○語錄取國立臺北藝術大學劇場設計系。

國立臺東女中表示，今年報考學測人數共256人，截至目前已有174人錄取大學。臺東女中校長王垠表示：真正的學習永不畢業，恭喜同學們更上一層樓。