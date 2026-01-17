115年學測今登場！超過12萬人報名 首日考數A、自然

115學年度大學入學考試今（17）天登場！今年有約12.2萬人報名，第1天考的科目是數學A和自然科，大考中心考試成績將在2月25日上午9點開放查詢。

臺灣師範大學校區今早集結不少加油團，舉布條為考生加油打氣，家長會也貼布條擺攤位，設置文具備品、餅乾，就怕有考生忘記帶或是要補充體力。

考場加油團。圖／台視新聞

有考生透露，今天第1天應該所有自然組都覺得數A最恐怖，喊話「大家一起努力把數A考過去，數A過了全部都過了」，他也表示早早先進來寫個數學，有點數學腦熱身一下，心情平常心準備就好，不要太緊張，希望能考上醫科。

而有陪考家長說，家長心態應該是都會對孩子有期許，但是「我的小孩我就是愛他，不管他考得怎麼樣」。

而今天根據氣象署表示，考試三天天氣溫暖、舒適，但部分的地區還是會有短暫降雨，大考中心也表示，過去考生最常犯的失誤就是忘記攜帶有效證件正本，像是身分證件、有照片的健保卡以及駕照等等，因此提醒考生在考試前還是要注意相關規定，不要被小失誤扣分。

今天起一連三天是115學年度學測考試，17日考數學A、自然科；18日考英文、國文（一）國綜、國文（二）國寫；19日考數學B、社會。其中國文考科的國綜、國寫皆為90分鐘，英文、數學A、數學B各100分鐘，社會、自然則為110分鐘。

