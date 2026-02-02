115年學測國寫作文考情意 逾9成考生以親子關係為題

(左)國寫閱卷召集人、成功大學中文系名譽教授陳昌明

大考中心今天(2日)召115年學科能力測驗非選擇題評分標準，詳細說明國寫、英文科非選擇題評分標準，並公布 A+ 到 C 等級的評分依據。今年國寫題目「隔在我們之間的種種...」，是情意題作文，寫下人際隔閡，並換位思考、同理處境。根據大考中心統計，9成以上考生都以親子關係為題。

115年學測國語文寫作能力測驗分二大題。今年第一大題以韓劇《愛的迫降》劇情為題幹、哲學家列維納斯（Levinas）的「臉之倫理」入題，引導學生說明在逃避、積極承擔中如何做抉擇；第二大題則以「隔在我們之間的種種」，請考生思考人與人之間的情感互動，陳述與對象產生隔閡的原因，並換位思考、揣摩對方處境，且須提出自己的回應。

國寫閱卷召集人、成功大學中文系名譽教授陳昌明表示，國寫第一大題第一小題，要求考生根據文章內容，說明女主角拒吃同行小豬，但可接受吃魚的理由第二小題則要透過文章中對「臉」的說明，要求考生舉出生活見聞中，選擇逃避或積極承擔的事例，並清楚表達自己的看法與省思。陳昌明教授表示，第一題主要是談拒吃小豬的原因，並思考如何面對臉，也就是人與人間的倫理關係，是透過臉來同情共感的具體回應。第二小題考驗的不只是文字敘述能力，更在於學生能否將課文理解與生活經驗結合，展現倫理覺察、反思能力，以及對人與人之間情感、責任與關懷的思考。

陳昌明教授舉例，有考生寫到當遇到乞討者時，因為看到乞討者的臉與哀傷而掏錢，但自己卻不願意在超商投捐獻箱，藉此思考由臉引起的「同情共感」。也有素食的考生討論吃動物與看見牠們的臉孔之間的倫理掙扎，甚至延伸到「貓狗被視為家人、牛羊豬則未被看見」，思考差別對待與理性辯證。

陳昌明教授指出，作文考題「隔在我們之間的種種」為題， 9成以上考生都以「親子關係」為主題來回答，少數才寫師長、同儕、祖父母、情侶。他認為這樣情感多數考生都有，寫起來應該不難，很多考生寫得非常好。

陳昌明教授表示，他認為國寫要拿到比較好的分數，最重要是要了解題幹問什麼，要回應到題幹，也就是切題，才能拿高分。