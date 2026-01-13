115年學測拜文昌帝君「5關鍵」 拜包子、粽子求「包中」

記者高珞曦／綜合報導

115年學測本週末登場，除了努力溫習，有些考生和家長也會選擇祈求神明保佑考運，命理專家高宏寓指出，可把握今年國曆1月16日祭拜文昌帝君，準備7樣供品並注意5大關鍵，幫助自己一躍龍門！

文昌帝君主掌學子考運，不妨趁考前祭拜文昌帝君，祈求文思泉湧也可放鬆緊張情緒。（圖／高宏寓提供）

1、祭拜文昌帝君的4個良辰吉時：今年國曆1月16日的早上7時10分至早上8時30分、早上9時10分至早上10時50分、上午11時10分至下午12時30分、下午1時10分至下午2時30分。

2、準備7樣供品：

蔥 ：代表「聰明」，要能耳聰目明。

蒜 ：代表「精算」，要能勝券在握。

蘿蔔 ：代表「好彩頭」，要能好運出頭。

芹菜 ：代表「勤勞」，要能勤能補拙。

包子、粽子 ：諧音「包中」，要能包中狀元。

礦泉水 ：代表「財祿」，要能文思泉湧。

發糕：代表「亨通」，要能節節高升。

此外，高宏寓指出，還可準備菜頭、鳳梨、熟蹄、人參精、沙拉油、桂花等，這些物品也都有吉祥寓意。

3、根據馬年文昌位提升文昌運：2026丙午馬年風水文昌位屬東北方，可掛1幅旭日東昇圖、文昌筆做靠山，象徵步步高升、益發顯著，提升自身文昌運。

4、祈稟撇步：向神明詳細說明祈求事項。「奉請○○廟鎮殿神尊文昌帝君，信士/信女○○○，農曆○○年○○月○○日○○時生，住址○○○○○○○○，今良辰吉時，在此虔備鮮花素果、金銀財寶等…以表敬意，感謝神明來年的庇佑，祈佑此學測期間開恩智慧，護佑信士／信女○○○ 文運昌盛、祿馬貴人、加官進爵、前程似錦」。

高宏寓提醒，如有考試、升官、許願者，須詳述本名、農曆生日時辰、內容，例如准考證號碼、考什麼項目、什麼時候要考、地點在哪等…越詳細越好。

5、過爐火物品：「求考運」的考試用具（如：原子筆、鉛筆、橡皮擦、課本、筆記本等），以及「求官祿」的名片、印章、文昌符（魁星符）、文昌筆、文昌圖（魁星圖）。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

