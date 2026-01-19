115年學測數學B難易適中 數B專屬試題約占1/4

臺北市高中數學科教師群陽明高中蘇順聖老師、建中郭仲祐與許為明老師

選填題的第17題屬於難題

大考中心說明試場狀況

今天(19號)是115學年度學測第三天，上午考數學B，應到考生10萬1,718人，實到9萬7,542人，到考率95.89%。高中數學老師們認為，今年數學B試題特色，這份試卷能評量學生的數學核心概念。承襲往年約一半的題目有利用簡易情境化的敘述做試題包裝，所以能評量學生是否具備使用數學概念解決生活情境問題的能力。難易適中又具備鑑別度。

臺北市高中數學科教師群陽明高中蘇順聖老師、建中郭仲祐與許為明老師表示，這份考題對考數B的學生來說，是很不錯的考題。考題在各冊配分部分，第一冊佔29%、第二冊佔25%、第3B冊佔18.5%、第4B冊佔27.5%。

老師們表示，題型數與去年考試相同，題目難易度適中，在每大題中，大致有照難易度由中到難排列、具鑑別度。在題目相關概念中，高一與高二課程大約相等。

老師們指出，多數題目為課本例題再經轉化設計，題目文字量及計算量皆適中，敘述簡單明確，只要學生能掌握課本核心數學觀念，可以拿到一定分數。考題有數B專屬試題，約占1/4，與數A有所區別。

老師們舉例，像選填題的第17題屬於難題，因為考題除了是單點透視以外，對數B的學生來說，需要空間概念轉化成單點透視，所以並不簡單。對數A的學生來說，數A的課程沒有單點透視這部分，所以對數A的學生來講也會是很吃力的一題。