115年學測社會跨科題型略多 地理偏難歷史適中公民偏易

今天(19號)是115學年度學測第三天，下午最後一節考社會，應到考生10萬2,061人，實到9萬7,899人，到考率95.92%。高中歷史、地理、公民與社會老師們都認為，今年歷史難易適中、地理簡單題型減少、手寫題增加些難度，而公民與社會題目屬於中間偏易。

臺北市高中社會科邀請到歷史科老師北一女中陳惠珠老師、建中莊德仁老師、中山女中邱永春老師，公民與社會科內湖高中李美萱老師、成功高中蘇青葉老師、中山女高吳毓琳老師，臺北市高中地理科教師永春高中洪偉豪老師、南湖高中林靜怡老師、麗山高中廖偉國老師來分析社會科考題。

歷史科老師們表示，臺灣史共8題；中國東亞史共7題；世界史共6題。今年臺灣史題目比例略增，世界史試題比例略降，各時代題目分布比例相當。今年以人群移動與多元文化所占的比例最高，其次為國家政治軍事制度，經濟與社會民生也占相當比例。今年題目難度適中，在單一選擇題部分通常以比較簡單的形式出現，混合題與非選擇題的題幹通常較長，而且不少題目以史地公合科的形式出現，學生必須結合三科的知識並細心閱讀資料，才能判讀並推論出合理的答案。

地理科老師們表示，四種素養題型中以強調學科知識與探究方法的整合能力佔70%，去年為92%，今年時事題相比前兩年多，像在第19題考堰塞湖，雖然來不及考對花蓮光復影響嚴重的馬太鞍溪堰塞湖的潰堤事件，但第19題以南亞北部的堰塞湖考學生河流流向的判釋。今年屬於容易的題目佔10分，中間題目從去年的36分到今年的20分，較難從去年的8分提升為20分。

公民與社會科老師們表示，這次命題就公民與社會科而言，中間偏易。題文與選項設計上，較少公民專有名詞敘述，且選項與題文較往年簡短，學生理解公民概念並結合題文線索即可作答，對於文、理組學生作答的鑑別力稍弱。合科題文增加許多社會重要議題及國際時事，若學生僅專注於公民知識定義的背誦，缺乏跨科統整及對時事議題的觀察，則不易作答。