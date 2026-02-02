115年學測英文作文考養寵物 考生連結毛小孩與少子化

(右)英文閱卷召集人、政大英國語文學系教授賴惠玲

試閱會議

閱卷實況

閱卷入場

大考中心今天(2日)召開115年學科能力測驗非選擇題評分標準記者會，詳細說明國寫、英文科非選擇題評分標準。今年英文作文考養寵物風氣，不少考生提到養寵物的幸福感和紓壓，並聯想到養小孩要考量經濟能力等低出生率議題。

115年學測英文非選擇題分二大題。非選擇題第一大題是「中譯英」， 題型與過去幾年相同，考生需將兩個中文句子譯成正確、通順、達意的英文，兩小題合計為 8 分。第二大題是「英文作文」，今年為引導寫作式的看圖寫作，考生必須根據所提供的圖片以及作答提示文字，描述兩張圖片並表達看法，文長至少120 個單詞。

廣告 廣告

英文閱卷召集人、政大英國語文學系教授賴惠玲表示，中譯英測驗考生能否運用常用詞彙與基本句型，中等程度以上的考生如能使用正確句型並注意用字、拼字，應能得到理想的分數。

賴惠玲教授表示，英文作文以養寵物風氣為主題，提供情境式圖片，要考生針對寵物在人們生活中的角色寫一篇作文。賴惠玲教授分享，不少考生提到養寵物的幸福感，寵物不像小孩那般喧鬧，情緒低落時，寵物可以排解人類的情緒；也有考生提到養小孩要考量經濟能力，不管是生養或教育都要花很多錢，體力上花費較多、心理壓力也較大，但養寵物很紓壓，花費體力也比較小。

關於養寵物風氣盛行可能帶來的影響，有不少考生聯想到低出生率，可能導致未來人口下降，社會或國家競爭力受影響等；也有考生提及當寵物越養越多時，可能產生更多動保議題。

賴惠玲教授表示，她認為英文非選和英文作文要拿到比較好的分數，最重要是平常多閱讀、多練習，她認為所有的語文書寫，要回應考題題幹所問，才能拿高分。