115年學測違規審議 一考生逾時堅持入場 遭取消考試資格

大考中心今舉行115學年度學測違規審議

大考中心今舉行115學年度學測違規審議

大考中心今舉行115學年度學測違規審議

大考中心今舉行115學年度學測違規審議

大考中心今舉行115學年度學測違規審議

154380_0.jpg

115學年度學科能力測驗已經在1月中結束，大考中心今天(10日)公布今年的考生違規情況。根據大考中心統計，今年違反試場規則的考生共有562件，最大宗的還是沒有攜帶應試有效證件。而違反答題卷作答規定的考生總計931件，主要違規情況就是在作答區書寫與答案無關的文字或符號。

大考中心10號舉行115學年學測考生違規審議。經考區提報違反試場規定有562件，最大宗的還是沒有攜帶應試有效證件；違反答題卷作答規定的考生共931件，主要違規是在作答區書寫與答案無關的文字或符號。而其他零星特殊違規樣態，則由大考中心考試委員討論後決定。

廣告 廣告

今年特殊違規事件中，一名考生學測首日考完數Ａ，將身分證放在考場抽屜內便返家，第二天考英文科時發現身份證已遺失，在證件查驗時向監試人員反應，改出示健保卡，但健保卡上無照片，不算應試有效證件。監試人員建議考生立即聯繫家長，考生經監試人員核准後走至走廊，卻從「口袋」拿出手機撥電話，違反隨身攜帶不可攜帶物品入座；考生於學測第三天考數Ｂ時由家長報案，並於該節考試尚未結束時送達報案證明，因此該生數Ｂ、社會均能出示報案證明，但英文、國寫、國綜均無有效證件。最後考試委員審議，此生英文科因未攜帶應試有效證件、攜帶不可攜帶物品入座，加計扣4級分；國綜、國寫則因未攜帶應試有效證件個別均扣一級分；數Ｂ、社會則比照往例，考生已持有報案證明，因此不扣分。

另一名考生於英文科超過入場時間，監試人員當下即告知學生逾時已不得入場，但考生表示手錶顯示仍未逾時、堅持入場。監試人員為維護考場秩序讓該生入場，但後續告知學生此舉是強行入場違反考試規定、可能取消考試資格，此案經考試委員同意，取消學生考試資格。

也有考生於考試時點眼藥水，但考試委員認定眼藥水屬於隨身物品目前「無罰則」，不予扣分。大考中心後續將針對需防範的樣態加以討論，給予監試人員依循規範。

另外，值得考生注意的是，考試規則規定學測考試鈴響前，考生在預備鈴響後入場，只能「用眼睛」確認座位與應試資料，不得翻閱試題本、作答、簽名或劃記；若在開始鈴響前翻閱或作答，將會被扣減學測成績，最嚴重可能被扣2級分，務必在開始鈴響後才能動筆。但有考生在預備時將墊板放入題本下方、移動題本，今經審議，被認定扣2級分。大考中心將討論未來將在考試規則加上「不得移動」試題本。