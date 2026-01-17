115年學測高雄二考區 考題偏難 首日179人缺考

【記者 王雯玲／高雄 報導】115學年度大學學科能力測驗1月17、18、19日登場，國立中山大學負責的高雄（二）考區共三分區考場，設於道明高中（第一分區）、高雄高中（第二分區）及高雄女中（第三分區），高雄（二）考區考生人數共計5,220人。今（17）日應考科目為數學A、自然，缺考人數分別為88、91人。

首場考科為數學A，多數考生一致認為中間偏難。高雄高中考生黃暐哲表示，跟去年大考相比較難，函數部分出得較多，整體而言計算考得比較多，但時間會有點不夠用，題目鑑別度應該不錯。高雄女中考生葉家歆覺得一開始有點被嚇到，但平靜下來以後是會寫的；這次藏了很多細節在考點裡面，要夠平靜才能寫得出來。跟往年模擬考相較，模擬考比較著重在大量計算，但這次要先看得懂題目在問什麼，才能往下計算。鼓山高中考生洪崧華認為這次題目難易度尚可，考到較多矩陣題目，也有考到向量和座標，印象最深的是有出了網遊的情境題，要計算虛擬寶物道具的數量，蠻有趣的。同為鼓山高中考生的辜聖凱、趙彥鈞及陳泊源則指出，多選題的後面幾題比較難，平面向量矩陣機率和排列組合出得比較多。印象最深的是填充題的最後兩題，考的是圖形、函數和向量，要思考久一點，比較複雜，整體難度比去年難，時間很緊湊，但應該可以在時間內寫完。

自然科考生普遍認為題目難度相當高，考生「好難」的哀嚎聲此起彼落。高雄高中考生許博恩覺得此次自然考科的難度比歷屆都難，寫起來蠻痛苦的；印象比較深刻的是有考到硫化鋅量子點的計算，這個在之前比較沒看過。整體而言難的題目多，簡單的題目少，時間有點不太夠，鑑別度應該蠻高的。高雄女中黃姓考生則表示，難度跟之前差距不大，印象最深的題目是最後一個題組，在講潮汐加上物理發電的電磁感應，因為比較沒遇過這種題目，需要比較多時間判斷。整份考題需要判斷的圖表蠻多的，敘述也長，一定要先迅速看完抓關鍵句，否則時間會不夠。高雄高中何姓考生認為與先前考題相較，此屆題目整體的複雜度較高，圖形理解的題目多，閱讀量也比較多，今年有19頁，必須要很踏實的去仔細看題目。印象最深的是有一題組講的是蜂鳥吸食花蜜和尼古丁的識讀，如果選修有建立良好的基礎和閱讀素養，答題起來會比較容易。同為高雄高中的洪姓考生認為印象較深的是題目有考到2021年的諾貝爾化學獎量子點，考的是化學劑量，而單選題也需要花不少時間，作圖題也蠻多的，需要有數據轉圖表的能力。文章背景敘述很長，抓關鍵句可以省時間，但是還是要看整篇才更能理解並掌握方向。

今日考場只有部分零星違規，1件考生佩戴智慧手錶入座應試，扣減其該節成績2級分。明日即將登場的科目為英文、國綜與國寫，中山大學提醒考生，務必攜帶合格證件，考試不得攜帶手機入座且須完全關機，以免影響考試權益。（圖／記者王雯玲翻攝）