115年學測1／17登場 應考資訊、試場分配表明日開放查詢

大考中心明天將公布115學年度學科能力測驗應考資訊，以及試場分配表，考生可於明日上午9時起上網查詢。（示意圖／本報資料照片）

115學年度學科能力測驗將於1月17日至19日舉行，報名人數共12萬1500餘人，大考中心將於明天上午公布應考資訊與試場分配表，考生可於明日上午9時起，至大考中心網站查詢。大考中心表示，試場開放查看時間為16日下午2時至4時，其餘時間皆不開放。

大考中心指出，考生可於明天上午9時起，至大考中心網站查詢應考資訊，包括姓名、應試號碼、考區、試場、 報名科目、無冷氣試場、考試日程、考試地點等。考生如發現所查詢應考資訊，有任一項與原報名資料不同者，請立即致電大考中心洽詢（電話02-23661416轉608）。

廣告 廣告

大考中心統計，歷年應是違規最大宗為未攜帶應試有效證件正本供監試人員查驗，提醒考生應試當天務必記得攜帶應是有效證件正本，例如國民身分證、有照片之全民健康保險卡、汽機車駕駛執照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證。學生證、無照片的健保卡都是無效證件。

大考中心表示，考生如於身分查驗時間，未持應試有效證件正本供監試人員查驗，經監試人員查核確認是考生本人無誤者，仍會准予應試。但若未依簡章規定在當節考試結束鈴聲響畢前，將應試有效證件正本送達考（分）區試務辦公室或試場，將依違規處理辦法審議並扣減該節成績。

大考中心提醒，考試當日，建議考生盡量提早出門，以避開進入考場學校時的人群聚集，另外呼籲接送考生親友，請勿於考（分）區門口逗留，造成人潮擁擠，影響考生應試。

更多中時新聞網報導

愛林泉．暗號

陳亞蘭若早知曹西平暗戀「會考慮」

菸捐16年未變 民團促依CPI調整