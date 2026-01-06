115年學測1/17-1/19登場 應考資訊、試場分配表上午9點起「這裡查」

115 學年度學科能力測驗將於1月17至1月19日登場，考試報名人數總計12萬1,500 餘人，考生今（6）天上午9點起，可至大考中心網站（https://www.ceec.edu.tw）查詢應考資訊（含應試號碼、考試地點）與試場分配表。

大考中心說明，「應考資訊」於大考中心網站「學科能力測驗」之「試務專區」查覽；可查覽資訊包含姓名、應試號碼、考區、試場、報名科目、無冷氣試場、考試日程、考試地點等；「試場分配表」則可至 「學科能力測驗」之「考試訊息」刊登各考（分）區試場分配表，並可點選進入特定考（分）區查看試場平面圖。

為盡可能保持考生查詢順暢，1月6日上午8時30分至下午1時，大考中心首頁將以簡易型式呈現。

如考生報名資料「聯絡電話」填寫行動電話號碼，大考中心1月6日也會以 0911-511-467手機號碼發送簡訊通知，加強提醒考生務必上網查詢應考資訊與試場分配表，如所填行動電話已設定拒接企業簡訊，將無法收到簡訊通知。

至於查看學測試場時間，訂於1月16日（五）下午2時至4時，大考中心說明，無論考生實際應考日程，如要查看試場及座位請於規定時間內前往查看，其餘時間皆不開放。

大考中心也提醒，歷年應試違規最大宗為「未攜帶應試有效證件正本供監試人員查驗」。請考生務必記得考試當日攜帶應試有效證件正本，包括國民身分證、有照片之全民健康保險卡、汽機車駕駛執照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證；學生證、無照片的健保卡都是無效證件。

