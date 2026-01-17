115年學測12.1萬人上場 考場後勤應援開眼界

記者高貫軒、陳心慈／台北報導

大學學測在今（17）日登場，總計有超過12萬名考生參加，連續考三天，不少家長一早到考場幫孩子加油打氣、穩定軍心，要成為考生們最堅強後盾。

松山高中加油團幫學測生們加油。

松山高中加油團：「松山高中，一舉高中，衝衝衝！耶！」

加油團們熱情喊口號。

手舉紅旗拿著彩球，一早熱情喊口號，大學學測17日登場，一連開考三天，學校和家長們組成加油團，要成為考生們最堅強後盾。

大安高工副會長程似錦出面說明。

大安高工副會長程似錦：「最近的天氣比較寒冷，所以我們特別有準備暖暖包，讓孩子在考試的時候也能享受到我們的熱情，國家級的考試有特別告訴我們要準備的是指針型手錶，所以我們家長會都有特別準備了。」

考試基本配備在旁守候，讓有需要的同學方便借用。

零食、文具、基本配備都幫你準備好了，就連手錶都能借，考生們也有自備幸運物加持。

大學學測考生出面說明。

大學學測考生：「我在京都33間堂買的，希望就是可以發揮平常實力，最想要還是心理系。」

大學學測考生：「硃砂的手串，它帶給我好運。」

記者：「昨天有沒有睡不著覺？」

大學學測考生：「沒有，老師都教得很好，所以沒有這個擔憂。」

前總統蔡英文在社群發文勉勵學測生們。

大學學測今年超過12萬名考生應試，首日決戰理科數學和自然，就連前總統蔡英文都在社群發文勉勵，寫下有好多高中生留言要我救救他們的英文考試，更幽默回應雖然我叫蔡英文，但我救不了你們的英文考試，其實你們早已做好準備要相信自己，更強調一次的考試只是決定學校，並不會決定人生，全力以赴就是了。

大學學測考生：「我覺得就是心情先穩了，這樣可能比較寫得出來。」

學生家長出面說明。

學生家長：「全力以赴，不管是怎麼樣子的話，媽媽都可以支持你。」

用滿滿加油小物以及最溫暖的陪伴，要祝福考生們征戰考場，一切順利。

大學學測考生：「學測加油！」

