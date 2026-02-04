115年宜蘭地區春節疏運說明會 公路局祝大家平安快樂過春節

▲台北監理所長黃鈴婷(中)主持115年春運記者會。

【記者 林明益／宜蘭 報導】為迎接農曆春節長假，交通部公路局所屬台北區監理所宜蘭監理站、東區養護工程分局及蘇花公路改善工程處等三單位，2月4日上午聯合舉行「115年宜蘭地區春節疏運記者會」，針對春節連假重要措施作一說明，公路局祝福大家有個快樂平安的春節假期。

115年「宜蘭地區春節疏運記者會」假冬山河香格里拉飯店舉行，由台北區監理所所長黃鈴婷、東區養護工程分局分局長林文雄及蘇花公路改善工程處處長李宗仁聯合主持，並分別由各單位簡報說明115年春運措施，由於今年輪由監理所承辦，除台北區監理所黃鈴婷所長親臨現場，包括宜蘭監理站站長魏華英、副站長黃藝娜及股長林姿吟等多人到場協助安排，並與出席的多家採訪媒體互動，場面愉快。

為鼓勵民眾搭乘公共運輸疏解國道交通壅塞，宜蘭監理站黃藝娜副站長以「春節連假國道客運票價6折優惠、返鄉出遊輕鬆省油包」為題，簡報說明交通部公路局自115年2月13日0時起至2月22日24時共10天推出客運優惠措施，在票價優惠部分，計有88條國道客運路線享原票價6折優惠；在轉乘優惠部分，搭乘國道客運、臺鐵、高鐵於10小時內轉乘在地客運享基本里程或1段票免費優惠，以及指定幸福巴士路線全程免費等優惠措施；臺北區監理所也已協調轄內各客運業者完成車輛與駕駛人整備，以提供充足之疏運量能，讓在外工作及就學的民眾可以順遂返鄉與家人團聚。

▲宜蘭監理站黃藝娜副站長簡報說明喝春酒安全回家可撥打1999找代駕。

此外，今年大家所期待的武陵農場櫻花季即將開始，交管時間將從2月13至3月1日止共17天與春節假期重疊，年節期間安排賞櫻行程之民眾可搭乘由臺北轉運站、市府轉運站、宜蘭轉運站、羅東轉運站及三星運動公園發車之5條專車路線，或搭乘國道客運轉乘「1751宜蘭-梨山」及「1764羅東-梨山」等2條一般公路客運路線前往武陵農場。

宜蘭監理站也特別提醒大家，為保障民眾權益並有效阻絕詐騙，公路監理機關發送的簡訊已全面採用政府專屬簡訊短碼「111」，為方便民眾快速識別其為政府機關所發送之簡訊，自114年6月起，簡訊內容開頭新增民眾自己的手機號碼末3碼與發送機關名稱之防詐辨識；此外，政府機關的網站結尾為gov.tw，監理服務網的正確網址為「https://www.mvdis.gov.tw/」，切勿點擊來源不明之電子郵件、簡訊或連結，以免上當受騙，造成個資外洩與荷包失血。

東區養護工程分局由金岳工務段長張文賢代表簡報說明，指出，春節連假2月14日(星期六)至115年2月22日(星期日)止共9日，預估假期前段(2/14~2/16)南下返鄉車流將陸續湧現，蘇花路廊預估第5日(2/17初一)將出現南下最大車潮，南下全日交通量約16,600輛次，當日首波車潮將自5時起湧現，壅塞情形預計將持續至16時以後緩解；假期中段(2/18~2/19)則預估出現前往各大風景區出遊人潮，假期後段(2/20~2/22)則將以北上返回工作地旅次為主，預估第8日(2/21-初五)將出現北上車流高峰，北上全日交通量約21,000輛次/日，車潮將自10時起陸續湧現，車多壅塞情況將持續至翌日1時後緩解。

▲宜蘭監理站站長魏華英接受媒體訪問鼓勵民眾多搭乘公共運輸。

另公路局東區養護工程分局為提升行車效率，開發「蘇花即時通」LINE官方帳號服務，不論要查詢即時路況、停車場、找廁所或加油站，都可以進行查詢：另為鼓勵用路人於離峰時段行駛蘇花路廊，本次春節連假也舉辦「蘇花小學堂」抽獎活動(問卷連結- https://ntcc.lineapif.tw/st/mNsPid)，民眾只要加入官方帳號並符合活動規則，均有機會獲得多項大獎，歡迎踴躍參加。

公路局東區養護工程分局也表示，為鼓勵民眾多利用大眾運輸並增加蘇花路廊大眾運輸服務競爭力，本次連假規劃於蘇澳地區、花蓮和平及崇德地區尖峰時段實施大客車優先通行措施，並配合蘇花改開放大客車行駛路肩(緊急空間)措施，期能於尖峰時段提升大眾運輸之服務效能，以吸引民眾搭乘多加使用大眾運輸返鄉或至宜花地區旅遊。

蘇花公路改善工程處則由設計科長游勝凱簡報說明「台9線蘇花公路安全提升計畫」，讓與會各媒體深入瞭解工程內容。並指出考量蘇花改計畫完成後，雖具提升路廊安全穩定性成效，惟為減少極端氣候預警性封路之機率，提供全天候運輸服務，以解決東部地區民眾赴外地醫療及產業運輸等需求，目前工程處刻正積極辦理「東澳－南澳」、「和平－和中」、「和仁－崇德」3路段安全提升及路線優化之「蘇花公路安全提升計畫」設計作業。目前蘇花安計畫已全面展開設計作業、測量及補充地質探查等工作。(照片記者林明益攝)