115年宜蘭學校營養午餐優化 婦女生育津貼調高

（中央社記者沈如峰宜蘭縣24日電）宜蘭縣政府今天表示，114學年度第2學期起，縣內學校營養午餐成本每人由新台幣55元調增至60元，以強化學生的鈣質攝取，縣府也增訂質譜儀檢驗，維護學生食的安全。

此外，明年起，宜蘭縣婦女生育津貼將調高至每名新生兒2萬元，加上產檢交通費3000元，每胎最高可領2萬3000元。

縣府教育處體育保健科長梁璋玲今天告訴中央社記者，縣府近年來致力於延續辦理免費營養午餐、提升供膳品質與推動食農教育，並將「食農」及「食育」融入教學活動，也從源頭管理加強監督午餐供應廠商與食材來源，並採用安全、安心的國產食材，符合學童營養需求。

她表示，114學年度第2學期起，縣內學校營養午餐成本每人調增5元，主要用於選購具有機或產銷履歷深色蔬菜類的次數從每週3次，提升至4次，提升學生對於富含鈣質的深色蔬菜類攝取，並透過學校營養師設計多元化的午餐菜單，多運用富含鈣質的食材，如豆製品、海帶等高鈣食材，讓學校午餐成為滋養學生健康成長的重要力量。

此外，為維護學生食的安全，縣府增訂質譜儀檢驗，更精準防堵不合格食品進入校園。

縣府社會處長林蒼蔡告訴中央社記者，明年起，縣內婦女生育津貼每一新生兒補助自原本1.8萬元，提高到2萬元；產檢交通費每人每胎次從2000元，提升到3000元。

他指出，據統計，去年宜蘭縣新生兒共2443人，今年預估僅約1945人，少子化現象讓縣府更重視生育與育兒政策重要性，希望透過擴大補助與完善服務，減輕家庭在迎接新生命時的經濟壓力，營造更友善育兒環境。（編輯：李亨山）1141224