115年客語日曆 12月6日開放索取 大家共下來講客

115年客語日曆 12月6日開放索取 （圖:苗栗縣政府提供）

為打造「客家就係生活，生活就係客家」的苗栗，苗栗縣政府編印115年「客語日曆」，置入客家委員會客語能力中級暨中高級認證基本詞彙，讓民眾可以每天學習一句客語，客語日曆將於12月6日上午9時起於文化觀光局服務台及竹南火車站旅客服務中心開放民眾索取!

為讓客語在家庭中扎根，苗栗縣政府以明年馬年「馬躍客家旺 春到千門開」為題，編印115年「客語日曆」，特別以客委會提供客語能力中級暨中高級認證基本詞彙，在日曆上每天印製一則客家生活詞彙搭配客語拼音、釋義及例句；另外客語日曆也有手機App版本供民眾下載，可透過App聆聽每日例句，幫助年輕人在日常生活中輕鬆學習客語。