【115年寒假戰鬥營】合理冒險體驗營 挑戰極限突破自我

全民國防教育「寒假戰鬥營」活動昨日進行「合理冒險體驗營」，除讓學子們試乘CM33裝步戰鬥車，並運用合成化模擬器體驗駕駛戰甲車的快感，更安排合理冒險訓練課程，透過緊張刺激的高空項目突破自我、展現自信。

試乘甲車、操作模擬器 體驗國防日常

「合理冒險體驗營」昨日在陸軍南測中心登場，由南測中心指揮官譚少將主持開訓典禮與授旗儀式，熱烈歡迎青年學子的到來，單位隨後陸續安排裝備陳展介紹、CM33裝步戰鬥車試乘、戰甲車合成化模擬器體驗、合理冒險訓練等豐富課程，讓學子近距離接觸國防事務，深化全民國防理念。

過程中，學子們在教官說明下，認識M60A3戰車、CM33裝步戰鬥車、拖式2B飛彈車等陸軍主要武器裝備，隨後乘坐CM33裝步戰鬥車前往南測中心訓場，通過不規則地形，體驗國軍保衛國家的日常。另學子親身操作合成化模擬器，分別擔任戰甲車駕駛及射手，學習如何相互配合進行戰鬥，拓展國防事務的見聞。

緊接著，學子們最期待的合理冒險課程登場，在南測中心教官指導下，學子互相擔任確保手，陸續攀上高空，體驗大擺盪、獨木橋、單索橫渡等項目，挑戰自我的體能極限，並磨練克服困境的勇氣，將高空恐懼感化為歡笑聲，為寒假留下難能可貴的迷彩回憶。

