【115年寒假戰鬥營】屏東基地體驗營登場 感受飛行魅力

記者張雅淳／綜合報導

115年全民國防教育「寒假戰鬥營」活動持續進行，昨日實施「屏東基地體驗營」，規劃C-130H運輸機等機型靜態陳展及介紹，並安排C-130H運輸機飛行體驗，透過一系列體驗課程，引領學子近距離認識空軍任務特性與專業內涵，進而強化全民國防教育成效。

屏東基地體驗營昨日登場，活動安排軍機靜態陳展與專業修護作業說明，由官兵逐一介紹C-130H、P-3C及E-2K等機型性能、後勤維保重點與任務需求，進而理解戰力維持背後的整備能量與團隊分工；隨後，體驗飛行裝具著裝與模擬機實際操作，親身感受飛行作業的嚴謹與專業，並安排C-130H運輸機飛行體驗，學子在官兵引導下完成登機並聽取安全注意事項，實際體會空中操演與勤務運作節奏，進一步認識空軍執行運輸、支援及多元任務的核心能力。

廣告 廣告

此外，課程亦納入化生放核教育訓練，帶領學子穿戴防護面具進入毒氣室體驗，貼近官兵日常訓練情境，建立正確防護觀念，進而認同國防、支持國防。

學員依序登上機艙，體驗C-130H戰術飛行。（軍聞社記者林庭暉攝）

週檢中隊官兵介紹日常修護工作。（軍聞社記者林庭暉攝）