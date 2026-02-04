【115年寒假戰鬥營】「海馬士體驗營」首登場 見證國軍新戰力

記者王子昌、葉軒瑜／綜合報導

115年全民國防教育「寒假戰鬥營」持續進行，國防部今年首辦「海馬士體驗營」，昨日透過M142海馬士多管火箭發射車動態展示，引領學子見證國軍建軍備戰成果，感受新戰力。此外，阿帕契、黑鷹、傘訓及廣播等體驗營也在各地展開，透過直升機模擬機、高跳塔訓練等實作體驗，感受官兵勤訓過程，進一步深化全民國防理念。

阿帕契、黑鷹、傘訓、廣播營 體驗收穫豐

「陸軍新戰力─海馬士體驗營」昨日在臺中地區登場，期間安排M142海馬士多管火箭發射車、M1084A2彈藥車、M1152A1指管車等主戰裝備，實施陣地佔領、射擊前整備、彈箱裝卸載等動（靜）態展示，並搭配專人說明裝備性能，讓學員近距離接觸國防事務。此外，營隊也安排學子實際進行M110A2與M109A2自走砲車砲操與底火試拉等操作體驗，感受官兵勤訓過程。

另方面，阿帕契、黑鷹體驗營分別規劃AH-64E攻擊直升機及UH-60M黑鷹直升機進行空中動態展示，飛行震撼讓現場學子驚呼連連。另單位也安排學子體驗直升機模擬機，透過實際了解飛行員訓練過程，有效提升學子從軍意願。

傘訓體驗營部分，主辦單位安排高跳塔訓練，當學子站上34呎高塔，配合現場教官引導一躍而下，感受高度恐懼臨界點，完成極限挑戰，讓學子親身感受傘兵扎實訓練，進一步深化全民國防。此外，廣播體驗營安排正音教學、廣播節目製作、音檔錄製及隊史館參觀等活動，學子在漢聲廣播電臺專業人員引導下，透過實作方式引領親身體驗廣播錄音及節目後製的幕後奧妙，進一步見證國軍軟實力。

國防部首度辦理「海馬士體驗營」，讓學員充分感受官兵勤訓精練的堅實戰力。（記者王子昌攝）

「傘訓體驗營」的學子站上34呎高塔，完成極限挑戰。（記者葉軒瑜攝）