【115年寒假戰鬥營】M1A2T戰車體驗營 學員大開眼界

記者王子昌／桃園、新竹報導

115年全民國防教育「寒假戰鬥營」活動昨日持續進行，國防部首度辦理的「M1A2T戰車體驗營」，透過M1A2T戰車動態展示等多元課程，引領學員實際見證國軍新式裝備建軍備戰成果。同時間，「國防科學體驗營」也規劃「無人機應用」與「兵器研究」等體驗活動，引導學員認識國防科研發展內容，深化全民國防理念。

見證國軍堅實戰力及國防自主成果

「陸軍新戰力─M1A2T戰車體驗營」昨日在新竹湖口營區登場，由陸軍聯兵584旅旅長周少將主持開訓典禮，歡迎來自全臺各地的莘莘學子，實際參與國防、認識國防。活動現場展示多項主戰裝備，包括CM23迫砲車、M88A2裝甲救濟車、M1070A1重型拖運板車、戰術型近程無人飛行載具等，透過官兵專業的互動解說，使學員進一步感受國軍部隊堅實戰力。

期間，特別安排M1A2T戰車動態展示，官兵熟稔操駕戰車機動向前，控制砲塔及遙控槍塔靈活轉動，展現新式武器優異性能與官兵勤訓成果，並開放學員們實際登車，與戰車車長及駕駛近距離互動、開心合影留念。

隨後，學員依序登上CM34裝步戰鬥車試乘，感受裝甲車輛高速機動的震撼，見證我國防自主研發的豐碩成果；下午則安排「訓練型無人機介紹暨操作體驗」課程，透過專業教官講解與實作演練，讓學員深入了解無人機在現代戰場上的應用，進一步拓展國防科技視野。

國防科學體驗營 扎根全民國防

此外，「國防科學體驗營」昨日在國防大學理工學院展開，安排學員循序漸進認識國軍手、步槍等兵器結構、限制空間戰鬥（CQB）、無人機運作原理暨應用，進階實際體驗操作模型槍射擊、四軸旋翼無人機試飛，在學子心中埋下認識國防科研、關注國防事務的種子，凝聚全民國防共識。

國防部首度辦理「M1A2T戰車體驗營」，讓學員實際感受國軍戮力建構不對稱戰力的成果。（記者王子昌攝）