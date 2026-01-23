115年屏東縣蓮霧與蜜棗評鑑 蓮霧王黃國霖、蜜棗王潘志民

今年屏東縣蓮霧與蜜棗評鑑，農友黃國霖（左）勇奪「蓮霧王」頭銜、潘志民（右）榮登「蜜棗王」寶座。

▲今年屏東縣蓮霧與蜜棗評鑑，農友黃國霖（左）勇奪「蓮霧王」頭銜、潘志民（右）榮登「蜜棗王」寶座。

一一五年屏東縣優質蓮霧與蜜棗評鑑競賽，農友黃國霖勇奪「蓮霧王」頭銜、自創寶島南方棗品牌的潘志民榮登「蜜棗王」寶座。

今年屏東縣蓮霧與蜜棗評鑑，共吸引蓮霧組三十九組、蜜棗組二十七組農友報名參加；參賽果品須具備「三章一Ｏ」其中一項認證資格方可報名，經產官學三方專家依外觀、重量、風味、口感及包裝設計等項目進行綜合評比，最終選出冠軍、亞軍、季軍各一名及優勝五名。

廣告 廣告

縣長周春米指出，蓮霧是屏東縣重要代表性水果之一，主要產區集中於南州、佳冬，種植面積約一千八百五十公頃，產量居全台之冠；而蜜棗則是冬季具代表性的水果，主要產地為高樹、鹽埔，種植面積約五百二十八公頃，產量居全台第二，目前正值蓮霧與蜜棗盛產期，成為年節送禮的優質首選，呼籲全國消費者把握新鮮上市時機。。

屏東縣府二十三日舉行蓮霧與蜜棗評鑑頒獎典禮，蓮霧評比冠軍為東港鎮農會 黃國霖、亞軍枋寮地區農會陳潔芳、季軍佳冬鄉農會羅上容，優勝的有林皆利、陳黃美月、阮濬毅、侯偉陽、林君豫等五人及績優輔導單位為東港鎮農會、南州地區農會。

蜜棗評比冠軍高樹鄉農會潘志民、亞軍鹽埔辦事處王明章、季軍高樹鄉農會汪璟翔，優勝有張忠政、柯福明、林韋呈、許文瓊、楊玉麟及績優輔導單位為高樹鄉農會、鹽埔辦事處。