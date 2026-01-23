115年屏東蓮霧、蜜棗評鑑雙冠出爐 年節送禮果品首選

▲115年屏東縣優質蓮霧、蜜棗評鑑今（23）日頒獎，農友的成果充分展現屏東農業優質實力。（圖／屏東縣政府提供）

【記者 王靚慧／屏東 報導】屏東縣政府舉辦「115年屏東縣優質蓮霧、蜜棗評鑑」，今（23）日於縣府舉行頒獎典禮，縣長周春米頒獎表揚獲獎農友與績優輔導單位，她表示，縣府依產期辦理果品評鑑，除強化果品品質、建立分級包裝觀念，也同步提升屏東蓮霧、蜜棗的市場價值，今年更將禮盒包裝設計納入評分項目，期望選出兼具品質與美感的精品禮盒，成為年節送禮的優質首選。

今年評鑑共吸引蓮霧組39組、蜜棗組27組農友報名參加，於1月22日完成評鑑作業，最終由農友黃國霖勇奪蓮霧組冠軍、亞軍陳潔芳、季軍羅上容；蜜棗組冠軍由潘志民獲得、亞軍王明章、季軍汪璟翔，另有優勝各5名。

廣告 廣告

縣長周春米指出，蓮霧是屏東縣重要代表性水果之一，主要產區集中於南州、佳冬，種植面積約1,850公頃，產量居全台之冠，果實香甜多汁、色澤鮮紅，深受市場喜愛；而蜜棗則是冬季具代表性的水果，主要產地為高樹、鹽埔，種植面積約528公頃，產量居全台第二，果肉清脆香甜、富含維生素C，營養價值極高，目前正值蓮霧與蜜棗盛產期，歡迎民眾多加選購，自用送禮兩相宜。

榮獲蓮霧評鑑冠軍的農友黃國霖表示，家族自祖父輩即投入蓮霧栽培，至今已傳承三代，並持續精進栽培方式，包括草生栽培與有機施肥，同時配合農業部推動智慧農業，在田間導入智慧型裝置，可遠端控制灌溉系統，並即時監測溫溼度，面對今年數波低溫寒流，透過智慧監控即時調節田間環境，有效降低落果與寒害風險，穩定果品品質。

蜜棗評鑑冠軍潘志民則分享，高樹地區位於水源保護區，具備良好的自然環境條件，空氣與水質優良，加上今年氣候適宜，使蜜棗品質表現亮眼。在田間管理上，會自行製作有機肥料以提升果品風味與植株抗性，並透過嚴格疏果作業「去蕪存菁」，確保每一顆蜜棗都能以最佳品質呈現給消費者，邀請民眾一同品嚐高樹優質蜜棗。