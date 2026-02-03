115年已7案H5N1禽流感 66人因動物流感健康追蹤

（中央社記者曾以寧台北3日電）疾管署今天指出，國內禽場2022年11月檢出首例H5N1禽流感病毒案例以來，累計禽場確診135件，集中在12月至3月。今年至1月30日已7件案例場；目前66人因動物流感在健康追蹤。

台中市豐康牧場雞隻1月10日出現禽流感症狀，1月10日到26日大量死亡，台中市政府獲報調查發現死雞感染禽流感，雲姓業者涉嫌隱匿疫情，且將部分死雞私埋家中及運往苗栗縣丟棄、掩埋。苗栗縣後龍出海口大排則發現大量死雞，採樣送驗死雞確診H5N1亞型高病原性禽流感，來源疑與台中地區的養禽場有關。

廣告 廣告

衛生福利部疾病管制署發言人林明誠今天在例行疫情週報說明，國內禽場自2022年11月檢出首例H5N1禽流感病毒案例以來，累計禽場確診案件已達135件，集中於12月至3月之間。今年截至1月30日，共已有7件案例場。

為防範動物傳人新型A型流感病例出現，林明誠說，各地方衛生單位凡接獲動物流感疫情通報，均會立即展開疫情調查並協助清場人員正確執行個人防護。自2022年11月累計至今，已針對動物流感案例場接觸者共匡列4925人次進行健康狀況追蹤，目前仍有66人持續監測中，其餘已順利結束觀察。

林明誠指出，所謂「新型A型流感」是指每年週期性於人類間流行的季節性流感H1N1及H3N2以外，偶發出現感染人類的其他動物流感病毒，這些病毒主要感染對象為禽鳥類，或豬等哺乳類動物，屬於A型流感病毒，一旦感染人類，即統稱為「新型A型流感」病例。

防範新型A型流感，林明誠建議民眾於日常生活中落實「5要6不」防疫原則。

「5要」包含要確保禽肉蛋類完全熟食、要養成肥皂勤洗手習慣、出現症狀要戴口罩就醫、公費對象要定期接種流感疫苗、要均衡飲食與運動提升免疫力。

「6不」包含不生食禽蛋製品、不購買來路不明動物、不接觸或餵食禽鳥、不野放或隨意丟棄禽畜、不混居飼養禽畜、不前往空氣不流通或人潮擁擠場所。（編輯：管中維）1150203