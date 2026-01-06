（圖／翻攝自國會頻道YouTube直播）





在藍白再修版《財政收支劃分法》相關爭議…等因素下，立法院持續未有審議115年度中央政府總預算的動作。近日傳出，由於115年度中央政府總預算遲遲未通過，已影響到多個縣市TPASS通勤定期票計畫補助，這個月底前恐斷炊，影響全台灣通勤族的權益。而基隆、台北、新北、桃園等北台灣4縣市，預計於12日召開緊急會議共商對策。今（6）日再傳出在中國國民黨、台灣民眾黨攜手下，立法院程序委員會六度阻擋中央政府總預算案、《國防特別預算條例 》付委審查，民主進步黨對此在其Facebook上發文質疑「TPASS通勤月票補助中斷，藍白立委能負責嗎？國防戰力出現空窗，藍白立委能承擔嗎？」

廣告 廣告

民進黨指出，今（6）日國民黨及民眾黨立委，第六次在立法院程序委員會阻擋中央政府總預算案、8年1.25兆元《國防特別預算條例》付委審查。程序委員會表決平手後，投出關鍵一票的，同樣又是國民黨籍的程序委員會召委翁曉玲。

民進黨表示，中央政府總預算沒審查、沒通過，目前政府不得動支的金額已達新台幣2,992億元。

民進黨批判，非常遺憾，攸關人民福祉的重要預算案和法案，因為藍白立委的政治算計，只能擺著無法動用；更過分的是，這些不願意依照職責審查預算的藍白立委，仍領著人民的納稅錢做薪水。

民進黨問「TPASS 通勤月票補助中斷，藍白立委能負責嗎？國防戰力出現空窗，藍白立委能承擔嗎？一邊影響國家安全與正常運作，一邊領著人民的納稅錢，你們究竟還要當薪水小偷多久？」

民進黨強調「『拒絕審查』不是監督！請藍白立委正視自己的職責，別再當薪水小偷，儘快排審總預算及國防特別預算條例。」

更多新聞推薦

● 115年度中央總預算審查被六擋 民進黨：TPASS補助中斷，藍白立委能負責嗎？