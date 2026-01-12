115年度全國環保人員春節慰問品致贈活動
農曆新春將至，環境部與宜蘭縣政府今(11)日在礁溪鄉巨大垃圾再利用修繕廠共同舉辦環保清潔人員春節慰問品致贈活動，向本縣各鄉（鎮、市）公所清潔隊員長年來守護環境整潔、辛勤付出的努力表達誠摯感謝。環境部與縣府期盼透過本活動激勵基層士氣，讓清潔隊員感受到環境部與縣府的支持與關懷，共同迎接嶄新的一年。
此次致贈活動由林茂盛代理縣長致贈每位清潔隊員宜蘭聯合勸募愛心禮券（市值500元）、馬福樂事紀念紅包；環境部彭啓明部長贈送春節慰問品白米1包。並由各鄉（鎮、市）公所清潔隊隊長及代表受贈，表達中央及地方政府對清潔隊員全年投入廢棄物清理、資源回收、環境衛生消毒與維護等重要工作的高度肯定與敬意。
林代理縣長表示，近年極端氣候頻繁，如去年縣內外接連遭逢多起大型天災考驗，清潔隊員始終不畏艱苦、守護第一線。在鳳凰颱風造成縣內多處淹水時，隊員立即投入環境清理與復原作業；在最短時間內，恢復蘇澳及冬山等災區環境；而在花蓮光復地震災後重建過程中，由環保局與公所清潔隊組成的環境復原救災團隊更主動跨區支援，展現守望相助、互助協作的精神。他們在不分晝夜、高溫、雨天與泥濘環境中仍持續工作，彰顯專業、責任感與無私奉獻的敬業態度。
清潔隊員不僅肩負日常街道清掃與垃圾處理的重要任務，更是在災害發生後協助社區快速恢復生活秩序的關鍵力量。透過春節慰勞活動，中央與地方政府攜手讓隊員感受到政府的肯定與鼓勵，並祝福全體清潔人員在新的一年「好運攏馬來」，平安健康，持續以專業精神與熱忱守護宜蘭的乾淨、整潔與美好家園。
資料來源：宜蘭縣政府
