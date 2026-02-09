115年度嘉市木造建築老舊危險電線更新補助開跑

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】嘉義市擁有超過6千棟之木造建築享有「木都」美譽，市府特別關注木造建築的電線安全問題，致力於為市民提供更安全良好的居住環境，推動全國首創的「木造建築老舊危險電線更新補助計畫」，藉由補助方式協助市民更新木造建築中的老舊電線設備，降低火災隱患，進一步強化都市整體的防災韌性。

115年度「木造建築老舊危險電線更新補助計畫」全市木造建築皆可申請，每戶最高補助金額新臺幣6萬元，共計補助90戶，申請期間自115年2月9日至4月30日(或90戶額滿) 為止。市府都市發展處許懷群處長表示，此項補助自112年度開始辦理迄今已補助超過240戶，大幅降低市民更新老舊電線及設備的經濟負擔，歡迎民眾踴躍申請，共同打造更安全的生活環境。

補助項目包括老舊電線、接地型插座及照明開關設備、配電箱(含內部無熔絲開關)、既有台電電表箱等設備更新及住宅用火災警報器安裝，針對木造建築常見的隱憂進行全方位的改善。市府都市發展處提醒，市民須洽詢具合格電器承裝業丙級(含)以上之廠商承作，並依補助公告及《用戶用電設備裝置規則》、《住宅用火災警報器設置辦法》等相關法規施工，以確保安全性。

115年度「木造建築老舊危險電線更新補助計畫」於申請期間內送件申請，審查通過後即可開始施工，並於核准後90天內完成施工，辦理請款核銷。有意申請的市民可至嘉義市政府都市發展處網站「都市更新專區」，如有相關問題可以電洽市府都市發展處都市更新科張小姐 (電話：05-2254321分機134)。

圖：嘉義市擁有超過6千棟之木造建築享有「木都」美譽，市府特別關注木造建築的電線安全問題，致力於為市民提供更安全良好的居住環境，推動全國首創的「木造建築老舊危險電線更新補助計畫」，歡迎民眾提申請。（圖片嘉義市政府提供）