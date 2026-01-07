115年度大安芋頭行銷推廣活動登場 表揚績優芋農、展現產業實力

大安區農會舉辦「115 年度大安芋頭行銷推廣活動」，大安區長許綺優質芋頭栽培的績優農友頒獎表揚。並推出黃金芋頭新產品及已加工酥脆的黃芋條芽。（記者陳榮昌攝）

記者陳榮昌／台中報導

大安區農會七日上午假農會四樓舉辦「一一五年度大安芋頭行銷推廣活動」，隆重表揚大台中芋頭評鑑獲佳績芋農，還準備「飛天豬辦桌」饗宴，結合多道當季芋頭料理，並選用新品種「黃金芋頭」入菜，讓與會貴賓在品嚐美食的同時，親身感受大安芋頭的獨特風味。其中推出「黃金芋芽」新芋品，係將黃金芋頭細切成條後酥炸，口感酥脆、香氣十足。

另一特色料理則以整塊黃金芋頭切塊並蒸製而成，質地細緻綿密、入口滑順，口感近似Ｔｏｒｏ（鮪魚肚），透過辦桌料理，充分展現在地農產的豐富價值與多元應用。

活動由農會總幹事蔡建宗主持，蔡建宗表示，大臺中芋頭評鑑大安區農友表現亮眼，由蔡清潭榮獲亞軍、柯清波榮獲季軍，黃至青及黃允居獲選為優選，成績斐然。由大安區農會籌辦之「大安芋頭評鑑比賽」，由農友黃至青榮獲冠軍，鄭全益、賴定弘獲頒頭等獎；黃允居、林宏瑋、呂炳春 獲金質獎；陳誌龍、張原榕、林源棋、林家揚獲銀質獎；另張哲瑀、蘇紹榆、李進合、黃繼仁、鐘天雨、賴科、林義職、鍾智良、陳建興、黃建嘉等十位農友獲得優勝肯定。

（記者陳榮昌攝）

活動中亦安排產銷班第八班新舊任班長交接儀式。產銷班第八班自民國一０七年成立以來，皆由陳朝豊班長領導，新任班長由鐘智良接任，象徵產銷班經驗傳承與世代接棒，期盼持續帶領班員精進生產管理，共同守護大安芋頭品質。