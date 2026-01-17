115年度客委會第1次中級暨中高級客語能力認證 即起至1/30開放報名

「一一五年度第一次中級暨中高級客語能力認證」自即日起至一月三十日開放報名，考試將於三月十四日於全國十六個考區辦理。

客語傳承從你我參與認證開始，凡熱愛客家語言及文化者，不分國籍、族群、性別、年齡、職業等，均可報考。應試者毋需通過基礎級暨初級認證，可逕行報名中級暨中高級認證或高級認證。十九歲以下報名者免收報名費用，超過十九歲報名者酌收新台幣二百五十元，客家委員會為提升公務人員公事客語服務能力，一一五年度完成報名且無缺考之公務人員及軍警人員，可向任職機關申請補助報名費。

客委會為協助考生加強學習，該會建置哈客網路學院（https://elearning.hakka.gov.tw）提供有「客語拼音學習平臺」及客語古文詩詞教材等資源，歡迎民眾多加利用！

另外，南投縣政府為提升本縣縣民之客語能力，促進客家語言文化之發展與傳承，特訂定南投縣政府獎勵「客語認證績優」實施計畫。凡報名參加客家委員會辦理之各級客語能力認證，於報名時「通訊地址」欄位填報「南投縣」並選擇「南投考區」之學生及民眾，通過中級以上認證之大專以下學生，依實施計畫頒發新台幣三千元～八千元不等之獎勵金，學生以外之民眾通過客語認證考試合格者（以客家委員會提供之名單為主），進行抽獎，歡迎縣民踴躍報考。

115年度客家委員會「中級暨中高級客語能力認證」簡章:https://hakkaexam.hakka.gov.tw/hakka/view.php?page=generalRegulations

・南投縣政府獎勵「客語認證績優」實施計畫: https://www.nthcc.gov.tw/A8_3/kopeninfo/content/25657