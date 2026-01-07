115年度新北市預算三讀通過 歲出再創新高達2605.5億

新北市議會7日三讀通過新北市政府115年度總預算案的單位預算，單位總預算歲出原列2612億元，較114年度增加387.44億元，歲出規模再創新高，歲入歲出差短130億，經三黨黨團協商確認統刪6億4700萬。（新北市議會國民黨團提供）

新北市議會7日三讀通過新北市政府115年度總預算案的單位預算，單位總預算歲出原列2612億元，較114年度增加387.44億元，歲出規模再創新高，歲入歲出差短130億，經三黨黨團協商確認統刪6億4700萬。新北市議會國民黨團表示，預算規模愈大，議會監督責任就愈重；民進黨團則爭取到研議老人假牙補助、愛心敬老卡擴大超商使用都有具體成果。

國民黨團書記長王威元表示，本次總預算審議過程中，因「敬老愛心卡點數是否得以累積使用，以及是否擴大至超商、藥局、農會、健身房等通路」一度卡關，這並非單一黨派的主張，而是跨黨派議員共同反映長輩、偏鄉與弱勢族群的實際需求。

王威元說，欣見市府已正式鬆口，表態將朝點數可累積、並研議開放至更多場合都可使用的方向努力，並承諾於今年6月提出具體可行方案的評估報告。

國民黨團副書記長黃心華表示，未來將持續關注敬老愛心卡制度優化的進度，同時也肯定市府在會期中回應國民黨團的訴求，同意讓營養午餐有機蔬菜的補助擴及私立中小學，讓公私立學生的食養權益得到公平對待。此外，也請市府繼續研議，比照台北及桃園，讓中小學學生都可享有免費營養午餐。

國民黨團強調，總預算完成審議只是市政運作的新起點，而非監督的終點。面對新年度創新高的預算規模，未來仍將在預算執行與追加減預算階段持續嚴格把關，確保每一分公帑真正用在市民身上。同時再次呼籲中央回到財劃法修法的初衷、主動加強與立院溝通，讓地方政府有足夠能力、也有制度尊嚴。

民進黨團總召廖宜琨表示，民進黨團在大會提出臨時動議案要求比照台北桃園辦理新北市國中小營養午餐免費進行討論，希望新北比照鄰近城市都在提升福利待遇、照顧下一代時，不要讓讓新北市在城市競爭力與社會福利公平性上，淪為北台灣的後段班。

廖宜琨說，預算都是用在人民身上，多數尊重少數，理性討論溝通，才是市民之福，今天新北市的預算順利通過，也希望市府要遵守財政紀律，不要浪費公帑。

