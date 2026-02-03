115年度海洋文化領航計畫徵件啟動 以文化航向海洋未來
【記者 王雯玲／高雄 報導】為豐富我國海洋文化內涵，推動海洋文化成為社會主流意識，海洋委員會啟動「115年海洋文化領航計畫」徵件補助作業，自即日起開放各界申請。計畫持續以「復振航海文化力」為核心精神，鼓勵各級學校、民間團體及博物館所，透過發掘航海知識、族群用海智慧、岸海聚落生活及海洋藝文創作等面向，實現臺灣與海洋之間深厚而多元的文化連結。
▲115年海洋文化領航計畫說明圖卡。
115年度海洋文化領航計畫規劃「薪傳」、「船藝」、「藝海」三大徵件類別，從用海知識保存、舟船技藝實踐到海洋文化轉譯，全面支持各界投入海洋文化的多元發展。「薪傳」類著重於海洋文化知識整理及轉譯，補助各界出版航海智慧轉譯、海洋聚落發展之書籍，保存珍貴的海洋文化脈絡成為教育與研究的重要基礎。「船藝」類聚焦舟船技藝與航海實踐，涵蓋造舟技藝傳承、修復、航行及國內外交流等內容。「藝海」類則以海洋為創作核心，支持海洋主題創作及文化體驗活動，包含藝術展演、展覽、跨域創作等。
▲115年海洋文化領航計畫徵件說明會圖卡。
115年度特別於「藝海」類別中新增「海洋設計創意類」，鼓勵設計者將海洋文化意象導入文化創意產業，透過產品設計、品牌轉譯與視覺創新，讓海洋文化走入日常生活，豐富民眾對於海洋文化之意象及想像。
115年度海洋文化領航計畫徵件對象為各級學校、民間團體及博物館、社教館所，自即日起至115年2月25日止受理申請。本年度採線上申請方式，申請單位須至海洋委員會「海洋領域補助案入口網」（https://project.oac.gov.tw/Login.aspx）完成填報作業，並上傳相關計畫書及證明文件。本年度學校單位每案最高補助新臺幣100萬元，民間團體每案最高補助50萬元，公立博物館及社教館所每案合作經費最高為200萬元，期望透過各界參與，實現不同規模與型態的文化行動。
為協助各界了解徵件方向與申請重點，海洋委員會將於115年2月5日（四）舉辦2場線上徵件說明會，分別於上午及下午進行，內容包含計畫理念說明、類別介紹及申請流程說明，歡迎有意申請之單位踴躍報名參與（報名連結：https://forms.gle/WucChzhgetgMpp7t8）。
海洋委員會表示，海洋文化不僅是歷史記憶與傳統技藝的累積，更是當代社會重要文化資產。「海洋文化領航計畫」自推動以來，持續支持各界以專書出版、舟船復振實踐、國際交流、藝文創作等方式，深化海洋文化的公共能見度與社會參與度，讓傳統用海知識、舟船技藝完整保存，也讓海洋成為創作靈感、生活日常與世代對話的共同語言。期待各界踴躍遞案申請，透過持續支持文化行動與創作實踐，讓海洋不只是地理環境，更成為凝聚認同、啟發創意與連結世界的重要文化力量。（圖／記者王雯玲翻攝）
