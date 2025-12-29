115年度總預算卡關 羅智強：關鍵3把鑰匙在賴清德手中

國民黨團書記長羅智強呼籲立法院立刻審查總預算。（資料畫面）

立法院迄今仍未將明年度中央政府總預算案付委審查，已創下最晚紀錄，而「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」也4度遭阻擋。國民黨團書記長羅智強今（29日）表示，總預算僵局有3把鑰匙，就握在總統賴清德手裡，請行政院依法編列軍人加薪預算、警消退休保障，以及執行停砍年金，立法院將立刻審查總預算。

總統賴清德在媒體專訪時呼籲在野黨盡速支持115年度中央政府總預算案、1.25兆國防特別預算條例。國民黨團書記長羅智強今（29日）在臉書表示，政府提出生育補助加碼至10萬元，但又因總預算未過，國民年金僅可給4萬元生育補助，其餘6萬元則需等預算通過，而未參加相關社會保險新生兒生母生育補助，預算通過前也領不到。羅智強直言，不只衛福部，總統賴清德、行政院長卓榮泰近日也都輪番上場「哭窮」，稱自己這做不好、那不能做，其原因「都該怪總預算沒過」。

廣告 廣告

羅智強提醒民進黨政府，總預算僵局有3把鑰匙，就握在賴清德手裡，請行政院依法編列軍人加薪預算、警消退休保障，以及執行停砍年金，立法院將立刻審查總預算。而總預算卡關來自於賴清德、卓榮泰把《憲法》與法律當作自助餐，想要的就編、不想要的就違法不做。對立法院三讀通過的《軍人待遇條例》、《警察人員人事條例》，行政院拒絕依法編列預算執行，停砍公教年金修法過關，行政院大搞「不執行」，接著還要用非法開會的憲法法庭來沒收國法。

羅智強批評，當行政部門送給立法院的是一部「只聽高官喜好選擇、不管小民死活」的預算，當主計長連答詢時，都不敢面對漏編是否有「依法行政」的問題，這樣的違法預算，立法院當然無從審議。羅智強呼籲賴清德，腦中不要只有選舉與政爭，國軍編現比（國軍現員）持續新低，「給足軍人尊嚴待遇，應跟買武器更重要嗎？重大公安事件與火警都衝在第一線的警消，不該有完善的退休保障的嗎？公教作為國家骨幹，其退休年金為了民進黨標舉的年金改革，已被砍到谷底，只不過是卑微地請求停砍，這也是保障國家選才的未來信心，真的不值得賴清德的重視嗎？」

羅智強再次重申，關鍵的3把鑰匙就在賴清德手上，掌握國家大政權力的總統，心中不應只有站隊與分類，是要做暴衝的司機，還是願做解鈴人，就看賴清德如何使用這3把鑰匙了。





更多《鏡新聞》報導

黃國昌稱「沒規定年底前審完總預算」 卓冠廷批：全台最大詐騙集團

賴清德批「用政治理由阻擋總預算」 重話轟藍白：有什麼資格談憲政？

藍白聯手彈劾賴清德 總統府尊重：憲政體制展現