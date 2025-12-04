115年度總預算卡關 近百萬通勤族與新生兒家庭受影響

行政院今（4日）表示，115年度中央總預算送立法院後至今仍未付委審查，恐將影響多項重要政策執行。行政院發言人李慧芝在院會後記者會中強調，TPASS 2.0、藥物韌性整備計畫、蘇澳溪分洪治水計劃及每胎10萬元的生育給付等預算，都編列在明年度總預算中，若無法如期審議通過，將嚴重影響民眾權益。

行政院發言人李慧芝。（中天新聞）

李慧芝指出，若生育給付預算無法如期上路，將影響明年度超過10萬個新生兒家庭的權益。她特別提到，TPASS政策目前每月平均有98.2萬人次常態使用，影響範圍遍及北北基桃生活圈，若預算無法順利通過，恐將對大量通勤族造成衝擊。

「總預算裡面的每分錢都跟國人生活、照顧國人民生利益攸關，希望立法院儘速審議總預算。」李慧芝再三強調，只有總預算順利審議通過，各項政策才能如期上路，確保民眾權益不受影響。

交通部次長陳彥伯補充說明，TPASS上路以來平均每月有98.2萬人次常態使用公共運輸，此政策有助於振興公共運輸市場、減輕民眾通勤通學的交通負擔，交通部將持續與立法院爭取相關預算。

TPASS 2.0通勤月票常客優惠1月上路。（資料照）

衛福部長石崇良也指出，藥物韌性整備計畫對於國內藥品供應穩定至關重要。他表示，目前國內約有30家原料藥廠、144家製藥廠，但國產原料藥使用比例僅16.8%，且64%的必要藥品仰賴進口，顯示台灣供藥韌性相當脆弱。

石崇良進一步解釋，藥物韌性整備計畫預計投入4年240億元預算，挹注國內原料藥廠及學名藥廠，提升自製能力，目標增加至少50項藥品的國內自製能力。他呼籲立法院儘速審查預算，盡快啟動這項攸關民眾用藥的重要計畫。

除總預算審查問題外，行政院日前針對立法院修正的財劃法已提出覆議。李慧芝表示，修法將使中央被迫舉債5638億元，超過舉債上限，行政院長卓榮泰已明確表示不能當違法政府。至於覆議失敗是否提請釋憲，李慧芝表示將在憲法框架下採取合憲救濟，盼立法院回頭是岸，儘速審議政院版財劃法。

