115年度總預算定案！高雄歲出刪近2億 陳其邁：市民優先、穩健前行

【記者 王苡蘋／高雄 報導】高雄市議會今(6)日完成審議高雄市115 年度總預算案。歲入淨刪減7,529萬7千元、賒借收入刪減1億2,337萬6千元、歲出刪減1億9,867萬3千元，市長陳其邁感謝議會對市政推動及重大建設的支持，盼府會持續合作、加速高雄轉型，持續建構交通路網成型、拓展產業及人才就業動能、完善城市基礎設施、推動民生建設及強化韌性與全齡保障，他強調，市府團隊會秉持初衷，以市民優先奠定永續、韌性的基礎，讓高雄在國際競爭與城市發展的浪潮中穩健邁進。

經過第4屆第6次定期大會及第8、9、10次臨時會，高雄市議會審議完成115年度總預算案，審定總預算歲入為新台幣1,929億6,554萬4千元，公債及賒借收入110億5,795萬8千元，歲出1,978億2,350萬2千元，債務還本62億元。其中，歲入淨刪減7,529萬7千元、賒借收入刪減1億2,337萬6千元、歲出刪減1億9,867萬3千元。

市府主計處表示，歲入主要刪減基金賸餘繳庫6,000萬元、雜項收入3,382萬元、補助收入701萬5千元等，另增加違反石油管理法、天然氣事業法、土石採取法、區域計畫法及文化創意產業發展法等罰鍰2,292萬元與本市弱電寬頻共同管道管線進駐使用費500萬元。

而歲出主要刪減公園處公共設施養護及改善1億1,500萬元、捷運局大眾捷運系統土地開發基金5,500萬元、地政局地籍圖重測及開發地區地籍測量641萬5千元、法制局國家賠償準備500萬元、行政暨國際處國際與綜合事務268萬9千元、研究發展考核委員會市政研究發展及革新250萬元等。主計處強調，市府將持續秉持「量入為出、穩健財政」的精神，妥適運用通過之預算。（圖╱記者王苡蘋翻攝）