115年度總預算未付委審查 吳思瑤批藍白失職：難向全民交代

民進黨立委吳思瑤批評，距離跨年度不到一週，明年度中央總預算仍未啟動審查程序，情況前所未見。（圖／CTWANT攝）

115年度中央政府總預算至今仍未交付立法院各委員會審查。民進黨立委吳思瑤今（26）日指出，距離跨年度已不到一週，總預算卻連審查程序都尚未啟動，情況前所未見，質疑藍白立委有時間提出彈劾總統等政治提案，卻不履行審查預算的基本義務，恐對全民難以交代。

行政院8月將115年度總預算送至立法院審議，但是4個月過去，國會仍未交付委員會審查。（示意圖／周志龍攝）

行政院於今年8月通過115年度中央政府總預算案並送交立法院審議，惟因在野黨團不滿立法院三讀通過、總統公告的軍人加薪相關預算未獲行政院編列，以及警消、海巡退撫金未納入預算，要求行政院補編相關經費。眼見朝野對立在過去數月間不僅未見緩解，反而持續升高，導致總預算案送至立法院至今已逾4個月，仍原封不動躺在立法院，遲未交付委員會審查。

對此，吳思瑤指出，立法委員必須在會期內、且在新年度預算執行之前，盡責完成總預算的審議。雖然過去也曾出現預算審查延宕的情況，但從未發生過在距離跨年度不到一週時，總預算連審查程序都尚未啟動的狀況。

她形容，這就好比一名學生都要畢業了，卻連第一章第一課的課本都還沒翻開，情況前所未見。吳思瑤強調，預算就是民生，人民正等待新年度預算如期上路、擴大福祉，然而立法院至今未審查總預算，已嚴重失職。她指出，依據憲法與預算法規，立委本就負有審議預算的責任，卻看到藍白立委有時間提出彈劾總統等政治提案，卻不履行審預算的基本義務，對全民難以交代。

