115年度總預算至今未付委審查 政院：影響國人民生籲速審

行政院發言人李慧芝。 圖：謝莉慧/攝

[Newtalk新聞] 115年度總預算送立法院後，至今遲遲未付委審查。行政院發言人李慧芝今（4日）在院會後記者會強調，TPASS、藥物韌性整備計畫、蘇澳溪分洪治水計劃甚至每胎10萬的生育給付等，都編列在明年度的總預算，「總預算裡面的每分錢都跟國人生活、照顧國人民生利益攸關，希望立法院儘速審議總預算」。

李慧芝指出，其中，過去宣布生育給付每胎補助到10萬元的部分，若預算無法如期上路，將影響到明年10多萬新生兒家庭。而TPASS影響到每個月平均98.2萬的通勤族，最大宗的是北北基桃生活圈，影響範圍非常廣泛。因此，李慧芝再次強調，希望立法院可以儘速審議中央政府總預算案，才可以讓一切政策如期上路。

廣告 廣告

另外，衛福部長石崇良也說，目前國內大約有30家原料藥廠、144家製藥廠，但從統計來看，用國產原料藥的比例只有16.8%，同時，大概有64%必要藥品都仰賴進口，供藥韌性相當脆弱，所以才會提出「藥物韌性整備計畫」，希望利用4年240億的預算，挹注在國內的原料藥廠、學名藥廠，提升自製能力，希望能增加至少50項藥品的自製能力，希望立法院儘速審查預算，盡快啟動這項攸關民眾用藥的計畫。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

政院拍板轉型！給一年緩衝期 2027年全面禁止廚餘養豬

藍白「違憲」要求並阻擋國防特別條例排案 政院：強烈遺憾