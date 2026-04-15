「115年度群眾募資輔導計畫」強力召集中 AI助攻品牌前進市場

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

115年群募計畫已開始受理申請，將徵選6組具原創性、臺灣製程比例高，及結合AI或永續設計相關概念之商品或服務之業者，歡迎踴躍報名。（圖／新北市政府經濟發展局 提供）

【警政時報 薛秀蓮 ／新北報導】想讓您的創意從新北起航，進一步打開市場嗎？新北市政府經濟發展局昨(14)日舉辦「115年度群眾募資輔導計畫」徵件說明會，以「新北匯力 品牌出航」為主軸，首度導入「AI工具應用」與「品牌推廣」雙軸輔導機制，協助企業從產品開發邁向品牌經營，並設置專業顧問團隊提供一對一諮詢服務，吸引眾多在地業者參與，現場反應熱烈。

經發局長盛筱蓉表示，「新北市群眾募資輔導計畫」持續協助企業從產品開發邁向市場驗證，進一步建立品牌競爭力。今年將甄選6組具原創性、結合AI應用或永續設計概念之商品或服務進行深度輔導，提供AI工具應用、品牌推廣、行銷策略及資源媒合等多元支持，協助企業強化市場布局。

廣告 廣告

經發局長盛筱蓉表示，「新北市群眾募資輔導計畫」協助企業從產品開發邁向市場驗證，建立品牌競爭力，提供一站式輔導，陪伴團隊從創意萌芽到成功上架募資平台。（圖／新北市政府經濟發展局 提供）

經發局表示，自109年推動「群眾募資輔導計畫」以來，已成功輔導85組團隊，累計募資金額突破新臺幣2.45億元，展現新北企業具備市場與成長潛力。今年因應AI應用趨勢，特別強化「AI數位助攻」，引導企業運用AI工具快速產出行銷視覺與文案素材，並結合社群經營策略，提升品牌曝光與消費者互動，擴大市場影響力。

本年度計畫除深度輔導外，除提供「AI工具應用」與「品牌推廣支持」外，亦規劃「品牌推廣培訓課」及「輔導座談會」，協助業者從產品定位到市場行銷全面提升業者商業化能力。另針對完成募資上架之團隊，市府加碼提供總市值5萬元的廣告投放資源，並由專業顧問協助規劃行銷策略，加速品牌擴散。

此次說明會邀請114年入選團隊「禾萬設計工作室」分享創意靈感、募資實戰經驗，從產品開發、品牌塑造到行銷策略，提供具體操作心法，獲得現場業者熱烈迴響。經發局進一步表示，歷年入選團隊除募資成果外，亦持續提供後續「加值資源」，包括推薦參與大型展會及商業媒合等資源協助拓展市場。以112年入選團隊為例，「手手企業社」獲推薦參加2025年臺灣文博會，「點通科技」則成功進駐新北青創寶高數位基地，持續拓展市場版圖。

本年度計畫除深度輔導外，提供「AI工具應用」與「品牌推廣支持」，亦規劃「品牌推廣培訓課」及「輔導座談會」，協助業者從產品定位到市場行銷全面提升業者商業化能力。（圖／新北市政府經濟發展局 提供）

經發局補充，「115年度群眾募資輔導計畫」現正開放報名中，歡迎具創新潛力之企業與團隊踴躍參與。只要具備創意與市場價值，市府將持續提供資源支持，協助品牌從在地出發，穩健邁向更廣闊的市場。詳細資訊請洽計畫網站(https://www.ntpc-join-crowdfunding.com/)，或撥打專線02-2700-9599#102，由專人提供諮詢服務。

更多警政時報報導

【獨家】借款契約、支票全曝光！10名台科大校友指控追款無門 設計圈名人楊佳璋陷千萬風暴

【獨家】筋膜刀也算兇器？機場查驗掀爭議 基層警10秒判斷壓力爆