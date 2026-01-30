115年度臺南市社區營造計畫開放徵件 最高補助金額35萬元！

▲「臺南市各局處社區營造聯合說明會」共同攜手打造多元共融、跨域協力的社區行動網絡。

【記者 劉秋菊／台南 報導】臺南市政府文化局公布115年度「社區營造及村落文化發展計畫」徵選須知，即日起開放報名徵件，徵件截止日為115年3月9日（一），誠摯邀請在地社區、民間團體、學校及個人共襄盛舉。本年度社區營造主軸聚焦於「區公所層級社造培力計畫」、「青年（含新住民）參與地方公共事務」、「社區母語推廣」、「社區生態」及「風土飲食」等面向，只要提案具備文化視角與公共參與精神，皆可提出具創意與在地關懷的行動構想。

文化局邀集本府辦理社造相關計畫之局處單位，包括警察局、農業局、都市發展局、衛生局，將於115年2月8日（日）上午10時至12時，在臺南市立圖書館新總館6樓拾光講堂共同舉辦「臺南市各局處社區營造聯合說明會」。透過跨局處協作，協助市民掌握提案方向、瞭解可連結的資源脈絡，並介紹各項補助內容與申請管道，引導有志投入地方行動者依據自身特性，選擇合適的支持體系。本年度社區營造計畫採競爭型補助機制，區分為「文化共創類」與「公民審議類」兩類型，最高補助金額分別為新臺幣25萬元與35萬元，申請單位或個人皆可依據團隊特性與申請條件，擇一提出提案，攜手打造多元共融、跨域協力的社區行動網絡。

文化局表示，臺南的社區營造現場之所以動人，從來不是因為單點成果的堆疊，而是來自無數民眾一次次「想為地方做點什麼」的行動累積與真誠回應。從社區活動中心裡的台文小學堂、由學校老師們共同設計的食農教案，到新住民媽媽親自帶領的香料走讀與文化廚房，再到學校與區公所攜手推動的地方文化課程設計，這些日常中的社造實踐，不僅讓城市變得更有感，也讓臺南的文化能量從社區深耕，靜靜綻放在每一處生活場景之中。

過去文化局除長期推動社區營造補助計畫外，也持續透過扣合臺南議題的方式徵件鼓勵更多社群參與地方行動，如「臺南400＋民間串聯參與計畫」與「城垣文化補助徵選計畫」即為典型成果。115年度社區營造計畫將承接這些豐碩經驗，鼓勵更多人從日常關懷出發，透過文化行動開啟公共對話，共同打造永續、共好的在地生活圈。

值得一提的是，近年臺南亦有民間企業響應聯合國「2030永續發展目標（SDGs）」，主動提出具文化視野的社造計畫，結合教育資源，推動兒童認識永續概念與生活實踐；同時，多個區公所也長期將地方知識融入課程設計、繪本創作與主題工作坊中，讓學童從小了解家鄉故事，培養對土地的認同與情感。這些案例，正是社造行動與政策力量協作、共同耕耘地方文化的最佳實踐。

有興趣提案的社區、組織與民眾，可至臺南市社區總體營造網（https://community-culture.tainan.gov.tw/index.php）下載徵選須知及提案表單，完整掌握補助類型、申請資格、評審指標與送件規定。文化局誠摯邀請所有關心社區、熱愛文化的市民一同投入，一起為所在社區點亮文化的燈火，並共同以文化行動回應我們所愛的土地。（照片記者劉秋菊翻攝）