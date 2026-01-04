115年度藥師聯歡大會 王明鉅盼攜手守護桃園醫療量能





桃園市副市長王明鉅4日出席「115年度藥師聯歡大會」，頒發「機構式藥事服務推動貢獻獎」及「藥事照護轉介服務貢獻獎」。王明鉅表示，醫療建設除硬體外，最關鍵仍在於人，尤其藥師在醫院體系中扮演不可或缺的角色，無論在藥品研究、用藥安全或臨床支援上，責任皆相當重大，期待藥師朋友未來能共同協助市立醫院的推動，與市府攜手強化桃園整體醫療量能。

王明鉅副市長在市府衛生局長賈蔚、婦幼發展局長杜慈容陪同中與會，立法委員魯明哲、林月琴、張雅琳、市議會議長邱奕勝、市議員黃婉如、林政賢、陳韋曄、謝美英、張肇良、李光達、彭俊豪、張曉昀、黃崇真、魏筠、總統府副秘書長何志偉、衛生福利部政務次長林靜儀、國民健康署企劃組長林國甯、桃園市藥師公會理事長鄭志宏、藥師公會全聯會務理事柯廷佳、桃園市藥劑生公會理事長胡毓富、各縣市藥師公會理事長及代表等均到場參加。



廣告 廣告

桃園市副市長王明鉅出席「115年度藥師聯歡大會」。





桃園市副市長王明鉅出席「115年度藥師聯歡大會」。





王明鉅指出，隨著高齡人口增加，社區端藥事服務需求日益提升，特別是在疫情期間，藥師的專業深受社會肯定，也越顯重要。市府正全力推動市立醫院建設，相關前置作業已完成並獲衛福部核准，未來除主院區外，亦規劃於觀音、大溪及復興等醫療資源較不足地區設立分院，讓民眾就近即可接受內視鏡、超音波及電腦斷層等檢查服務，減輕長途奔波的不便。邀請桃園藥師未來加入市立醫院團隊，共同提升桃園醫療服務品質。

桃園市藥師公會理事長鄭志宏表示，近年藥師服務已走出藥局，深入居家、機構及日照中心，並透過無障礙環境與多元服務，協助外籍民眾及行動不便長者安心用藥；同時結合年輕藥師團隊創意，開發用藥安全桌遊，讓長者在遊戲中學習正確用藥觀念，並進駐社區提供一對一用藥諮詢，提升藥師的社會價值。



桃園市副市長王明鉅於「115年度藥師聯歡大會」中頒獎。









桃園市副市長王明鉅於「115年度藥師聯歡大會」中頒獎。

衛生局表示，用藥安全已是城市共同面對的重要課題，市府持續推動「整合友善用藥安全網絡計畫」及「友善特色藥局」，結合藥師專業，將正確用藥觀念深入社區，於13個行政區逐步建構具備無障礙環境、多元友善服務與專業用藥諮詢的藥局網絡，使藥局成為社區中最貼近民眾的健康據點。



更多新聞推薦

● 中媒散播沈伯洋家衛星照 數發部：社群平台已下架