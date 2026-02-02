115年度農民學院訓練 花蓮區農業改良場首場「園藝班」2月2日開放線上報名

錯過再等一年！年度最夯農民學院課程開跑 立即上網卡位報名！

農業部花蓮區農業改良場115年度農民學院訓練，首場「園藝班」將於2月2日開放線上報名，敬請踴躍參加！後續各班別將於開課前2個月陸續受理報名，請有意進修之農友，逕至農民學院官網（https://academy.moa.gov.tw/）查詢相關訓練資訊，精準掌握報名期程，為自己爭取農業學習先機。

花蓮農改場秉持服務農民的精神，積極營造優質學習環境，每年定期辦理農民學院課程，旨在強化農業技術與經營管理知能，進而提升產業效率。近年訓練規劃除滿足農友求知欲外，更著重品質升級，透過課程持續優化與更新，精準對接實務需求。內容不僅涵蓋核心農技，更導入前瞻科技與環境議題，包含生態營造、農業ESG、酒麴釀造及中草藥應用等班別，助農友掌握產業最新趨勢。

依據農民學院座談反映、在地產業需求及重點研發推廣，本年規劃場次較去年增加4場，涵蓋入門、初階及進階選修共14班。今年除保留熱門的入門數位課、20天初階訓練與3天進階課外，更針對進階選修新增原鄉酒麴釀造、農業ESG、農田生態營造、山苦瓜栽培加工及中草藥利用等班別。此外，入門數位課程由7天延長至10天，強化學員學習彈性，且本年度加開3場次，為未來投身務農的新進農友開啟職能大門。

本年度班別與時程依序如下：3月16日至25日「園藝班入門班(數位課程)」，3月30日至4月8日「農藝班入門班(數位課程)」，4月13日至22日「原鄉特色作物入門班(數位)」，5月4日至29日「有機農業初階班」，6月16日至18日「農產加工進階班」，7月7日至9日「酒麴與釀造實務進階班」。

7月13日至22日「園藝班入門班(數位)」，7月28日至30日「農業 ESG 職能實踐班」，8月3日至12日「農藝班入門班(數位)」，8月18日至20日「農田生態營造進階班」，9月1日至3日「山苦瓜栽培加工進階班」，9月7日至16日「原鄉特色作物入門班(數位)」，9月22日至24日「農機具操作保養進階班」，10月13日至15日「中草藥栽培加值進階班」。

花蓮農改場農民學院訓練班即將開放網路報名，敬請踴躍參與，初次報名者請先註冊會員！呼籲有意參與訓練之農友，報名起始後請逕至農民學院官網（https://academy.moa.gov.tw/）查詢課程資訊，並留意報名期限以免向隅！報名統一採線上受理，若對操作有疑慮，請洽農民學院客服（02-23012308）；若對課程內容有任何疑問，請洽本場推廣科林正木先生或陳佳利小姐（03-8521108轉1960或1909）。如有任何疑問歡迎隨時來電洽詢。（圖片翻攝畫面）