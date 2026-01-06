115年度雲林青年創業補助金開跑 最高補助300萬

雲林縣政府今天舉辦115年度雲林縣青年創業補助金宣傳記者會／翻攝照片





為協助20歲至40歲設籍雲林欲創業青年，雲林縣政府提供創業補助金，微創型補助最高50萬元、專案型補助最高300萬元，今年度更特別調整再放寬申請資格，包括公司成立不超過3年放寬到5年，以及再增列1項創業技能資格「創業技能實體課程」。縣府指出，《115年度雲林青年創業補助金》自即日起至2月26日止開放受理申請，期許更多有志投入創業的青年能把握這項難得的資源與機會，勇敢追夢，攜手為雲林注入源源不絕的青春活力。

雲林縣政府今(6)日舉辦「115年度雲林縣青年創業補助金宣傳記者會」，縣長張麗善、副縣長陳璧君、縣府勞動暨青年事務發展處處長張世忠、現場包括允能風力發電股份有限公司董事／天豐新能源股份有限公司（台灣區）董事長羅富彥、中華流通顧問協會理事長余瑞銘、中華大學產業加速與育成中心執行長許文川及國立雲林科技大學產業輔導與青創育成中心主任郭昭吟等產官學來賓共襄盛舉，張麗善也當場宣布，因應市場變化與支持多元業種創業行動，創業補助金申請資格將再放寬。

張麗善指出，自推動青年創業補助金以來，已成功協助超過40位青年實現創業夢想，累計補助金額達960萬元，充分展現縣府「保母式陪跑」輔導機制的具體成效。此外，縣府再推出「青年創業事業參展補助計畫」，採即送即審機制，最高補助金額達10萬元，鼓勵創業者走出去，持續行銷、持續曝光，讓更多人看見自己的特色。

張麗善表示，雲林縣以「保母式陪跑」由專人輔導創業青年前進，提供諮詢服務、業師輔導以及創業課程等多元的資源，全方位的照顧讓青年在創業的路上不孤單。期盼雲林不僅是農業大縣，更要成為青年創業的首選之地，讓年輕人能在家鄉安居樂業，兼顧照顧長輩與養育子女。

允能風力發電股份有限公司董事、天豐新能源股份有限公司（台灣區）羅富彥董事長表示，榮幸允能風力能夠提供創業基金補助，讓雲林縣政府把年輕人留在雲林，大家一起共生共榮。

勞青處處長張世忠補充，今年度創業技能課程規劃辦理3梯次，第1梯次現正開放報名，今(115)年度1月17日正式開課，上課名額有限，有創業想法的青年要盡速報名，額滿為止。

張世忠說，該課程出席率達百分之八十以上，並通過課程測驗，即可取得技能資格，不論是正準備踏出第一步，還是已經在市場裡打拼，卻卡在營收、行銷、客源、數據或電商轉型，這個課程就是一個「創業校正器」，就是要為青年朋友打開新視野，讓大家在創業之路上具備更完整的創業腦。

此外，為了讓民眾快速瞭解創業補助金的申請方式及相關規定，縣府於今（115）年1月份規劃3場次青創補助金巡迴說明會（1月16日虎尾場、1月20日北港場、1月26日斗六場），會中除詳細說明申請條件外，更安排計畫書撰寫教學及歷年受補助者經驗分享，除了實體場次外，更安排1場線上說明會(2月3日，直播平台：雲林縣政府勞動暨青年事務發展處臉書專頁)。

勞青處補充，如欲參加補助金說明會的民眾，歡迎至「雲青有GO站」報名參加。115年度雲林縣青年創業補助金申請文件可至「雲青創業金站」-「最新消息」專區下載。

