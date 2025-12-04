115年度高市府總預算順利交付 高市民進黨團：議會共同努力非政治杯葛成果

高雄市議會民進黨團表示，115年度高雄市政府總預算能順利交付，是全體議員依據議事規則、回到制度運作下共同促成的結果。 圖：高雄市議會民進黨團／提供（資料照）

[Newtalk新聞] 高雄市議會民進黨團表示，115年度高雄市政府總預算能順利交付，是全體議員依據議事規則、回到制度運作下共同促成的結果，而非任何政黨透過佔領主席台或附加政治前提所「換取」的成果。議會依法本就有權要求市府提出專案報告，這是正常監督工具，不應被描繪為某一黨的特殊政績。

民進黨團指出，近期確實有多起環境爭議引發市民關注，市府也已在第一時間啟動調查、裁罰並移送司法，並透過媒體說明與議員質詢持續公開回應。議會要求市府提供完整、系統性的說明，本來就是監督職權的一部分；能在理性的議事程序中進行專案報告，是所有議員共同爭取的民主機制，而非政黨之間的政治攻防。民進黨團也期待透過專案報告，使整體市政更加透明並持續進步。

對於國民黨團指稱市府傲慢與資料雙標等情形，民進黨團則強調，市府若在資料提供上確實有不全、延遲或流程不當的情況，完全可以在正式會議程序提出，議會也會要求市府清楚說明並予以改進。反之，若以中斷議事的方式表達不滿，只會造成程序空轉，讓外界誤以為議政不透明，不但不利於真正的監督，更影響議會應有的正常運作。

民進黨團表示，議會監督從來不是某黨專屬，也不是誰拉高衝突就代表監督得比較積極。真正有效的監督，需要建立在事實、程序與理性討論之上，而非把預算審查當成政治攻防的槓桿。預算能順利交付，是朝野最終回到制度軌道、重視市民權益的結果，並非任何杯葛行動所造成。

民進黨團最後表示，市府在環境議題上仍需持續釐清外界疑慮，相關局處也應確保資料完整即時，讓議會能掌握全貌、做好市政把關。民進黨團會與各黨團議員共同履行監督責任，以事實為依歸、以法定程序為基礎、以市民利益為核心，既不護短，也不政治操作，持續以負責任的態度推動高雄市政向前。

