115年惠民措施元月上路 卓榮泰喊話要落實就速審總預算

行政院院會昨（26日）宣布115年元月起實施的重大政策及惠民措施，包括提供生育給付加補助每胎至10萬元、育嬰留職停薪彈性化、實施「跨國勞動力精進方案」等多項新制。院長卓榮泰表示，重大建設要推動及落實，都需總預算的支持，盼在野盡速審議明年度中央政府總預算案。

行政院長卓榮泰。（中天新聞）

行政院綜合業務處指出，明年元月起上路的惠民措施，包括一、最低工資月薪由2萬8590元調整至2萬9500元，時薪由190元調整為196元。

二、調高114年基本生活費及長期照顧特別扣除額，115年5月申報綜合所得稅時適用。

三、調高115年綜合所得稅免稅額及相關扣除額，116年5月申報綜合所得稅時適用；且自元旦起，無添加糖飲料、彩色電視機、電唱機、錄音機、錄影機等免徵貨物稅，並將電動車輛減免徵貨物稅及使用牌照稅之期限延長至2030年底。

社會福利方面，推動婚育宅補助加碼、資格放寬，並持續推動300億元中央擴大租金補貼；各類社會保險之生育給付加補助每胎一律給予10萬元，且不須另外提出申請。

同時，推動育嬰留職停薪照顧彈性化新制，育嬰留停以「日」申請、家庭照顧以「時」請假；實施「跨國勞動力精進方案」等。

行政院會後記者會。（中天新聞）

衛福部社保司日前也公布元旦新制，因應行政院9月公布每胎補助10萬，明年起將加碼6萬元。勞保、公保、軍保等被保險人若生小孩，也有生育給付，不足10萬部分，也會由政院加碼至10萬。至於完全沒有相關保險者，如20歲生小孩、沒有工作的人，直接以公務預算補助10萬元。

此外，現行國保被保險人分娩或早產，可依《國民年金法》規定請領4萬元的生育給付。

卓榮泰指出，行政院今年8月29日已將115年度總預算案函送立院；依據《預算法》第51條，總預算案應於會計年度開始的1個月前，也就是11月30日前由立院議決，可惜立院未依法進行實質審查。

卓榮泰批評，這代表行政院合憲，但立院連合法的標準都未能達到，盼朝野黨團能盡速完成明年度中央政府總預算案的審議。

行政院說明，因115年度中央政府總預算尚未獲得立院審議通過，包含育嬰留職停薪照顧彈性化新制中的企業獎勵支持措施、婚育宅方案、生育給付加計生育補助每胎10萬元、跨國勞動力精進方案中設立「跨國勞動力延攬中心」，以及平日國旅優惠方案等，都可能受到審議尚未通過的影響。

