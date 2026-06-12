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115年戶役政電腦資訊安全研習圓滿落幕

記者許旗成/臺南報導

隨著全球數位轉型步伐加速，網路攻擊與資料外洩事件層出不窮，資訊安全的重要性已成為國安層級問題。為提升臺南市所屬戶政事務所與區公所戶役政人員資訊安全意識，市府民政局特別規畫並分別於5月5日與6月12日辦理戶役政電腦資訊系統資訊安全研習，兩場次合計超過90位第一線戶役政人員報名參與，並特別邀請法務部調查局資安調查官與資深業界資安人員擔任課程講師，研習內容兼具理論與實務，涵蓋了最新的資訊安全趨勢與防範措施，並針對各類網路攻擊型態、資料外洩防範、及日常操作中應注意的資訊安全問題進行了深入的解析。

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市長黃偉哲表示，資訊安全已從單純的技術議題，躍升為攸關國家生存發展的國安層級挑戰，市府高度重視公部門資訊安全。希望透過此次資訊安全研習強化第一線人員面對資訊安全風險時的危機意識，以提升了對於資訊安全未來議題的認識。

副市長兼民政局代理局長姜淋煌表示，戶政掌管之戶籍資料，為政府施政之重要依據，因此保障戶政資料資訊安全為重中之重，民政局透過每年此類研習活動，持續強化戶役政資訊安全，後續也將持續關注資訊安全領域的發展並辦理增能活動，以落實政府「資安即國安」之決心。